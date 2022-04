Giornata del Mare, l’11 aprile a Civitavecchia la premiazione delle scuole del Lazio vincitrici del concorso “La cittadinanza del mare”

Riceviamo dalla Capitaneria di Porto e pubblichiamo

Lunedì 11 aprile, al porto di Civitavecchia, a partire dalle ore 11,00, si svolgeranno le celebrazioni per la Giornata del Mare. Per il Ministero dell’Istruzione sarà presente la Sottosegretaria Sen. Barbara Floridia e per la Guardia Costiera il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone

Diffondere la cultura del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico e la promozione di una cittadinanza del mare per studentesse e studenti, tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta e promotori della sua cultura. Con questi obiettivi si celebra, anche quest’anno, la Giornata, istituita nel 2017. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di RiGenerazione Scuola, il Piano del Ministero per la transizione ecologica e culturale delle scuole, nato con l’obiettivo di educare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo e più rispettoso e ponendo attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità.

All’evento di Civitavecchia, organizzato con la collaborazione della Regione Lazio, parteciperanno oltre trecento studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Lazio che hanno partecipato al concorso nazionale “La cittadinanza del mare”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, quest’anno ha per tema i cambiamenti climatici, la sostenibilità e gli effetti sull’ambiente costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare. Nella stessa mattinata si svolgeranno, in parallelo, altri momenti di approfondimento su tutto il territorio nazionale.

Durante le celebrazioni al terminal crociere “A.Vespucci” saranno presenti anche studentesse e studenti dei licei musicali del mare, “Chris Cappel College” di Anzio e “Galileo Galilei” di Civitavecchia, che eseguiranno alcuni brani musicali. Al termine dell’evento, nelle acque antistanti il porto di Civitavecchia, sarà tenuta una simulazione di “recupero uomo a mare” con motovedette , elicottero ed aerosoccorritore della Guardia Costiera. L’evento, organizzato con la Regione Lazio, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Guardia Costiera e del Ministero dell’Istruzione a partire dalle ore 11:00.