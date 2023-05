Giornata Internazionale dei Musei 2023, il 18 maggio a Roma tanti appuntamenti gratuiti

Riceviamo e pubblichiamo

Musei, Sostenibilità e Benessere è il tema scelto per la Giornata Internazionale dei Musei 2023, organizzata dall’ICOM (International Council of Museums) che ricorre il prossimo 18 maggio. Per l’occasione la Sovrintendenza Capitolina, propone un ampio programma di appuntamenti gratuiti nei musei civici di Roma Capitale i quali, in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, si confermano luoghi della cultura in grado di promuovere il benessere psicofisico, l’inclusività e il contrasto all’isolamento sociale, oltre che sostenere azioni di lotta al cambiamento climatico. In calendario, aperture straordinarie, visite guidate, laboratori, visite tattili e in LIS.

UNA VIDEO GUIDA LIS PER LA PINACOTECA CAPITOLINA ai MUSEI CAPITOLINI

La Giornata Internazionale dei Musei 2023 sarà l’occasione per presentare la audio/video guida LIS – Lingua Italiana del Segni – della Pinacoteca Capitolina, un nuovo strumento per la conoscenza dell’immenso patrimonio storico-artistico della Galleria.

I dieci episodi, disponibili sul sito web dei Musei Capitolini (https://www.museicapitolini.org), permetteranno a tutti di scoprire l’intera collezione, sala per sala, vivendo una esperienza più completa e coinvolgente alla scoperta di una raccolta unica che custodisce autentici capolavori della storia dell’arte.

Dopo un’introduzione sulla formazione della Pinacoteca, i visitatori saranno accompagnati, lungo tutto il percorso, attraverso otto sale e una lunga Galleria, situate al secondo piano di Palazzo dei Conservatori. A ogni sala corrisponde un video, a eccezione della Sala Santa Petronilla che, per la ricchezza di capolavori esposti, è stato suddiviso in due parti.

Disponibili online, i 10 video potranno essere visionati sul proprio smartphone per lasciarsi guidare attraverso le sale oppure sul web in preparazione della visita.

Il 18 maggio, in occasione della Giornata dei Musei, nella Sala Pietro da Cortona alle ore 15.30, la video guida sarà presentata al pubblico dalla Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina Ilaria Miarelli Mariani, alla presenza del Sovrintendente Capitolino Claudio Parisi Presicce, della Direttrice servizi alla persona – Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale Angelina Di Prinzio e della Prof.ssa Marta Marchetti della Facoltà di Lettere dell’Università Sapienza di Roma.

Il progetto è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Direzione servizi alla persona di Roma Capitale con la Cooperativa sociale onlus Segni di integrazione-Lazio e la Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento Lettere e Culture moderne dell’Università “Sapienza” di Roma.

ALTRE INIZIATIVE

Alla Galleria d’Arte Moderna, l’artista Liana Miuccio accompagna il pubblico all’interno della mostra Visual Diary che, attraverso le fotografie, un film, libri e oggetti esplora i temi dell’identità, della memoria e della migrazione.

Il Museo di Zoologia punterà l’attenzione sull’importanza della conservazione della biodiversità anche per le generazioni future, mentre il connubio tra natura, arte e benessere sarà di scena a Villa Torlonia in una visita alla scoperta della storia e delle curiosità al Casino Nobile, alla Casina delle Civette e alla Serra Moresca. Al Museo di Casal de’ Pazzi sono in programma visite e laboratori per apprendere come la Preistoria possa insegnare a vivere sostenibilmente.

Il Museo Napoleonico proporrà un percorso sul tempo libero e sul benessere tra fine Settecento e primo Novecento. Ai Mercati di Traiano, una visita guidata illustrerà il modo in cui il museo affronta i temi legati all’accoglienza e all’accessibilità nell’ottica di raggiungere tutte le tipologie di pubblico.

Al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina appuntamento con Occhio al Trucco!: come la storia può coinvolgere e fare comunità. Alla Centrale Montemartini visita guidata tattile alla mostra in corso sui mosaici romani mentre una visita integrata per persone ipovedenti e non, si svolgerà al Museo di Roma a Palazzo Braschi con un’esperienza immersiva per esplorare il mito di Perseo e Andromeda.

Al Museo di Roma in Trastevere è in programma l’anteprima della mostra fotografica di Peggy Kleiber, un esempio di collaborazione virtuosa tra Museo e istituzioni culturali private finalizzata alla conservazione, allo studio e alla diffusione della bellezza e della cultura.

La Villa di Massenzio e il Museo delle Mura saranno eccezionalmente aperti nel tardo pomeriggio per godere dei colori del tramonto, accompagnati dalle archeologhe della Sovrintendenza Capitolina.

Infine, il Museo Carlo Bilotti propone l’Arte in un click, un approfondimento on line sui capolavori conservati all’interno di uno degli edifici più antichi di Villa Borghese.

PROGRAMMA

Museo del Teatro Argentina (largo di Torre Argentina, 52)

Ore 11 e ore 17 (massimo 20 partecipanti)

Cultura è Benessere

Le Arti e la Cultura producono benessere, così come attestata scientificamente in un report l’OMS. In quest’ottica, la visita guidata con la curatrice del Museo è l’occasione per concedersi un trattamento di puro benessere. Con interprete LIS per la visita delle ore 17.

A cura di Vanessa Ascenzi

Museo di Zoologia (via U. Aldrovandi, 18)

Ore 11 (massimo 25 partecipanti), ore 16 (massimo 15 partecipanti), ore 17 (massimo 15 partecipanti)

Conoscere la biodiversità per proteggerla

Il Museo di Zoologia apre le sue porte per far conoscere il patrimonio di biodiversità che conserva anche per le future generazioni, facendo conoscere i rischi legati alla perdita di specie sulla Terra.

A cura di Carla Marangoni e Zètema Progetto Cultura

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina (largo di Porta San Pancrazio)

Ore 11 (massimo 15 partecipanti)

Occhio al trucco!

Come la Storia può coinvolgere e creare comunità: un’immersione a 360° all’interno del suggestivo allestimento museale nell’antica Porta San Pancrazio.

A cura di Mara Minasi e i Volontari del Servizio Civile Universale

Galleria d’Arte Moderna (via F. Crispi, 24)

Ore 11.30 (massimo 20 partecipanti)

VISUAL DIARY di Liana Miuccio

L’artista Liana Miuccio accompagna il pubblico all’interno della mostra Visual Diary che, attraverso le fotografie, un film, libri e oggetti, esplora i temi dell’identità, della memoria, della migrazione, alla ricerca dell’identità dei luoghi.

Villa Torlonia (via Nomentana, 70, con appuntamento di fronte al Casino Nobile)

Ore 15.30 (massimo 25 partecipanti)

La Villa da parco pubblico a sistema museale

Un viaggio alla scoperta della storia e delle curiosità relative alle tre principali sedi del sistema museale di Villa Torlonia: Casino Nobile con il Museo della Scuola Romana, Casina delle Civette e Serra Moresca.

A cura di Annapaola Agati, Antonia Rita Arconti e Gaia Dammacco

Museo Napoleonico (piazza di Ponte Umberto I, 1)

Ore 16 (massimo 20 partecipanti)

La bonne époque

Il museo propone un percorso sull’otium, sul tempo libero e sul benessere tra fine Settecento e primo Novecento, illustrando attraverso le opere e le storie dei protagonisti della collezione del Museo Napoleonico lo star bene nei tempi passati.

A cura di Laura Panarese

Mercati di Traiano (via Quattro Novembre, 94)

Ore 16 (massimo 20 partecipanti; interprete LIS)

Una visita particolare

La cultura “fa bene”: il museo, luogo della cultura, assicura benessere. La visita guidata a due voci approfondisce i temi della progettazione, dell’accoglienza, dell’accessibilità e della comunicazione. Con interprete LIS.

A cura di Maria Paola Del Moro e Lucia Cianciulli

Museo di Casal de’ Pazzi (via E. Galbani, 6)

Ore 16 e ore 17 (massimo 30 partecipanti)

Imparare la Sostenibilità dalla Preistoria

Visita e laboratorio in due turni

La Preistoria insegna come vivere sostenibilmente. A una visita tematica interattiva per grandi e piccini segue un laboratorio multisensoriale finalizzato a creare ornamenti e strumenti con materiali “pleistocenici” di recupero ed ecocompatibili.

A cura di Letizia Silvestri, Paola Tuccinardi, Gian Luca Zanzi, Volontari del Servizio Civile Universale, Zètema Progetto Cultura

Centrale Montemartini (via Ostiense, 106)

Ore 16 (massimo 6 partecipanti)

Mosaici in mostra: una visita inclusiva

Visita guidata alla mostra Colori dei Romani dedicata a visitatori ciechi e ipovedenti.

A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura

Museo di Roma a Palazzo Braschi (piazza di San Pantaleo, 10 / piazza Navona, 2)

Ore 16 (max 15 partecipanti)

Per aspera ad astra: Perseo e Andromeda

Un’esperienza immersiva per esplorare il mito di Perseo e Andromeda da una prospettiva diversa.

A cura di Alessandra Cicogna e Donatella Germanò

Museo di Roma in Trastevere (piazza di S. Egidio, 1/b)

Ore 18 (massimo 25 partecipanti)

Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita

Anteprima della mostra sulla fotografa Peggy Kleiber. Un esempio di collaborazione virtuosa tra Museo e istituzioni culturali private finalizzata alla conservazione, allo studio e alla diffusione della bellezza e della cultura.

A cura di Arianna Catania e Lorenzo Pallini, con Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Villa di Massenzio (via Appia Antica, 153)

Ore 18 (max 30 partecipanti; interprete LIS)

I colori dell’Appia Antica al tramonto

Apertura straordinaria al tramonto con visita condotta dall’archeologa della Sovrintendenza Ersilia Maria Loreti. Con interprete LIS.

Museo delle Mura (via di Porta San Sebastiano, 18)

Ore 18 (massimo 20 partecipanti)

Tramonto dalle Mura

Apertura straordinaria al tramonto con visita condotta dall’ archeologa Francesca Romana Cappa. Con interprete LIS.

Museo Carlo Bilotti (online)

Arte in un click

Approfondimenti video sui capolavori conservati all’interno del Museo Carlo Bilotti, uno degli edifici più antichi di Villa Borghese.

A cura di Ileana Pansino con Valeria Paci (tirocinio curricolare Università “Sapienza”, Roma)

INFO

Incontri gratuiti con il biglietto di ingresso al museo (ove previsto)

Info e prenotazioni

060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19)

www.museiincomuneroma.it

La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Prenotazione allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00).

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.