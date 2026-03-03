Giornata Mondiale dell’Udito: controlli gratuiti il 14 marzo presso la sede di Fratelli d’Italia a Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione del 3 marzo – Giornata Mondiale dell’Udito, verrà promossa un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute uditiva. Grazie alla collaborazione con Unisens, saranno effettuati controlli gratuiti presso la sede di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. I controlli saranno svolti da personale qualificato e sono rivolti a tutti i cittadini che desiderano sottoporsi a una verifica preventiva delle proprie condizioni uditive.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui disturbi dell’udito e sulla necessità di intervenire tempestivamente.

«La prevenzione è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone – dichiara Cesare Bendotti –. Con questa iniziativa vogliamo offrire un servizio concreto ai cittadini e, allo stesso tempo, richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici, soprattutto in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito. Ringraziamo Unisens per la disponibilità e la professionalità dimostrate». L’accesso ai controlli sarà libero negli orari indicati fino a esaurimento disponibilità.