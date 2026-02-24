Giornata Nazionale del Braille, colazione bendata all’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, l’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ha promosso una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, nell’ambito del progetto “Scuola Amica del Braille”, coordinato dall’Istituto Statale Augusto Romagnoli. Protagoniste dell’iniziativa le classi 1AT, 1BT, 2AA e 3CSA, coinvolte in una “colazione bendata” pensata per far sperimentare agli studenti una percezione del mondo priva della vista.

La giornata si è aperta con l’ascolto del brano “Sei nell’Anima” di Gianna Nannini, creando un clima di partecipazione emotiva, seguito da un momento introduttivo sul valore del Braille come strumento fondamentale di accesso alla conoscenza.

Tatto, gusto e ascolto: studenti alla prova senza l’uso della vista

Indossate le bende, studenti e docenti hanno affrontato l’esperienza affidandosi esclusivamente a tatto, olfatto, gusto e udito, sperimentando in prima persona quanto gli altri sensi diventino centrali nell’orientamento quotidiano. La colazione, preparata dal Jolanda Lounge Bar, ha accompagnato il percorso con dolci, succhi di frutta e cioccolata calda.

In parallelo, gli studenti non impegnati nella colazione hanno partecipato al gioco tattile “Trova l’oggetto misterioso”. Successivamente, tutti si sono cimentati nella scrittura del menù in Braille, avvicinandosi concretamente al codice ideato da Louis Braille. Le riflessioni finali sono state raccolte su Padlet, trasformato per l’occasione in una “lavagna dei sensi”.

Il valore educativo dell’iniziativa e i ringraziamenti della scuola

Come sottolineato dalla dirigente scolastica Laura Piroli, l’inclusione nasce dalla capacità di mettersi nei panni dell’altro e di costruire ogni giorno una scuola più consapevole e accessibile. Esperienze come questa, ha evidenziato, rappresentano un passo concreto verso una cultura dell’empatia e del rispetto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle referenti del progetto, le professoresse Emanuela Gentili e Consuelo Sensi, alla vicepreside Claudia Piastra, alla DSGA Monia Meraviglia, a tutti i docenti coinvolti e agli studenti che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo alla riuscita di un’iniziativa che ha unito didattica, sensibilizzazione e crescita personale.