Giorno del Ricordo, a Tarquinia commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

In occasione del Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio 2026 la comunità di Tarquinia si riunirà per rendere omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’appuntamento è fissato alle ore 16 presso il Monumento ai Caduti di piazzale Europa, dove si svolgerà la cerimonia commemorativa con la deposizione di una composizione floreale.

La ricorrenza, istituita per ricordare una delle pagine più dolorose della storia italiana ed europea del Novecento, rappresenta un momento di raccoglimento collettivo e di riflessione civile, volto a mantenere viva la memoria delle persecuzioni e delle violenze subite da migliaia di persone.

Memoria storica e responsabilità civile

Il Giorno del Ricordo è dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo istriano, giuliano e dalmata, eventi che hanno segnato profondamente intere comunità e provocato l’abbandono forzato delle proprie terre da parte di numerose famiglie italiane. La commemorazione si propone anche come occasione educativa, rivolta alle nuove generazioni, affinché la conoscenza storica diventi strumento di consapevolezza e prevenzione di ogni forma di odio e discriminazione.

Invito alla partecipazione della cittadinanza

Nel corso della cerimonia saranno condivise testimonianze e riflessioni dedicate al significato della ricorrenza, con l’obiettivo di promuovere una memoria rispettosa, fondata sulla verità storica e sul riconoscimento del dolore delle vittime. La cittadinanza è invitata a partecipare.