Giorno del Ricordo, il 10 febbraio un’iniziativa di Fratelli d’Italia Tarquinia e Gioventù nazionale

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata ed è di fondamentale importanza conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime di questa tragica vicenda della nostra storia.

Per questo motivo Fratelli d’Italia Tarquinia e Gioventù nazionale hanno organizzato un evento commemorativo per rendere omaggio ai martiri delle foibe. La cerimonia si terrà sabato 10 febbraio, alle 11, presso il monumento ai caduti di piazzale Europa, dove sarà deposta una corona di fiori dedicata a tutte le vittime cadute per mano della violenza titina in Istria, Fiume e Dalmazia.