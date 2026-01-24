Giorno della Memoria a Santa Fiora, iniziativa in piazza del Ghetto il 27 gennaio

Il Comune di Santa Fiora, insieme all’A.N.P.I. – Sezione Amiata Grossetana, organizza per martedì 27 gennaio un’iniziativa dedicata al Giorno della Memoria, con l’obiettivo di ricordare le vittime della Shoah e promuovere una riflessione condivisa sui valori della memoria, della responsabilità e della pace. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento collettivo di commemorazione.

Il programma della mattinata tra piazza Garibaldi e piazza del Ghetto

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 in piazza Garibaldi, da dove i partecipanti si muoveranno a piedi verso piazza del Ghetto. Qui, alle ore 10.30, è in programma un momento pubblico con gli interventi dei rappresentanti del Comune e dell’Anpi Amiata Grossetana. A seguire, sono previste letture a cura delle studentesse e degli studenti delle scuole medie e superiori di Santa Fiora.

Un gesto simbolico di cura della memoria

Nel corso dell’incontro sarà realizzato un gesto simbolico e collettivo di “cura della memoria”, con la pulizia dei manufatti presenti in piazza del Ghetto. L’iniziativa intende ridare luce e significato a questi segni della storia locale e rinnovare l’impegno della comunità nella tutela e nella trasmissione della memoria storica. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.