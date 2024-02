Giù i pini al Lido, Assolidi: “Cosa ha fatto la politica locale per evitare lo scempio?”

Riceviamo da Assolidi Tarquinia e pubblichiamo

Abbattimento dei pini di viale Mediterraneo: si piange sul “latte versato”. Ma cosa ha fatto la politica locale per evitare lo scempio?

Sono molteplici le manifestazioni di sdegno da parte di certa opposizione locale che, in questi ultimi due giorni, lamenta a mezzo stampa la irreparabile distruzione di un patrimonio naturalistico di enorme valore, avvenuto in totale sfregio al parere vincolante della Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, che già ad ottobre 2023(!) emetteva il primo parere negativo all’abbattimento indiscriminato dei 65 pini di Viale Mediterraneo.

L’associazione scrivente, insieme ad all’Associazione La Lestra e Semi di Pace ODV, si è sentita in dovere di intervenire in difesa di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità, formulando istanza di accesso agli atti amministrativi e diffidando il Comune, per il tramite dei propri legali, dal porre in essere gli abbattimenti non autorizzati dalla Soprintendenza.

Il nostro è stato un passo guidato sia dall’amore che ci lega a questo territorio, ma soprattutto dalla necessità di colmare un vuoto lasciato dalla politica locale che, onestamente, ci ha fatto sentire soli. Ci auguriamo, per il futuro, una collaborazione fattiva e trasversale da parte della politica locale, in tutte le occasioni in cui si renderà necessario difendere e preservare il nostro prezioso patrimonio comune.