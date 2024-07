Giuseppe Tartaglione parla di cibo e alimentazione ad Acquapendente il 15 luglio

Lunedì 15 luglio 2024 alle ore 21.30, Giuseppe Tartaglione, medico ed esperto di alimentazione, sarà ospite ad Acquapendente per presentare il suo libro “Il cibo ci salverà. Un’arma di prevenzione di massa”. L’incontro, che era stato rinviato dallo scorso 9 luglio, si terrà nella caratteristica piazzetta della Fonte della Rugarella, nell’ambito della rassegna estiva “Cultura alla Fonte della Rugarella”.

“Il cibo ci salverà”: una guida alla scelta consapevole del cibo

Edito da Altreconomia, “Il cibo ci salverà” è una guida esaustiva per scegliere consapevolmente il proprio stile alimentare e la spesa quotidiana, combinando i principi della scienza dell’alimentazione con aspetti sociali, etici ed ecologici. Il volume, frutto di un’ampia ricerca multidisciplinare, rende accessibili a tutti le conoscenze fondamentali sul cibo. La prima parte del libro esamina l’impatto di vari alimenti sul metabolismo umano e mette in guardia dai rischi del cibo iper-processato, mentre la seconda parte esplora il rapporto tra produzione agricola, distribuzione e consumo, fornendo indicazioni su come fare una spesa sostenibile e solidale.

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Cultura alla Fonte della Rugarella”

La rassegna “Cultura alla Fonte della Rugarella”, promossa dal Comune di Acquapendente e dalla Biblioteca Comunale e finanziata dalla Regione Lazio, proseguirà giovedì 18 luglio con gli interventi di Francesco Barberini e Pino Strabioli, e venerdì 19 luglio con Giovanni Impastato. Questi eventi mirano a promuovere la cultura attraverso una serie di incontri che coinvolgono scrittori e personalità di rilievo, offrendo momenti di approfondimento e riflessione su temi di attualità.