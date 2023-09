Gli alunni del Corso AFM-SIA dell’IISS Vincenzo Cardarelli incontrano l’Università

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Come ogni anno l’Istituto V. Cardarelli collabora con L’Unitus Dipartimento DEIM polo di Civitavecchia per far conoscere l’ateneo ai suoi studenti; in particolare quest’anno le classi VAP, IVAP e IVBP del corso di Amministrazione finanza e marketing, articolazione sistemi informativi aziendali per un totale di 52 alunni si sono recate nei giorni 13/14/15 settembre presso le aule del polo di Civitavecchia per partecipare il primo giorno all’open day istituzionale per la presentazione del polo universitario a cui hanno partecipato il Magnifico rettore dell’Università Prof. Stefano Bertini, la Presidente del Consorzio Universitario Dr.ssa Gabriella Sarracco e dal Sindaco di Civitavecchia Avv. Ernesto Tedesco e nei due giorni successivi a due lezioni di carattere tecnico svolte una dal Prof. Riccardo Cimini docente di Economia aziendale e di Ragioneria nonché responsabile dell’area economica dell’ateneo con trattazione di un importante argomento quale “il Bilancio d’esercizio” e una lezione tenuta dalla Dr.ssa Perelli Chiara peraltro ex studentessa del “Cardarelli” proprio di AFM-SIA sugli effetti sull’economia dei cambiamenti climatici in corso.

Questa sinergia è veramente importante spiega il Prof. Franco Capoccia Referente del corso di AFM-SIA nonché docente di economia aziendale perché le facoltà ad indirizzo economico giuridico come quella dell’UNITUS sono il naturale sbocco per i nostri studenti, in questo caso anche particolarmente fortunati perché possono avere una struttura all’avanguardia a pochi chilometri da casa e con un tasso di occupazione post laurea altamente superiore alla media nazionale; gli studenti di AFM-SIA, è comunque bene precisare, possono utilizzare il diploma conseguito per entrare subito nel mondo del lavoro nell’area amministrativo-contabile oggi particolarmente importante. La Preside dell’ Istituto V. Cardarelli Dr.ssa Laura Piroli è da sempre molto sensibile sulle sinergie sia in entrata (scuole medie) che in uscita (università) legate al flusso degli studenti ed in questo caso ringrazia la struttura del polo universitario Civitavecchiese per l’importante opportunità di conoscenza della stessa data agli studenti di AFM-SIA. Un ulteriore ringraziamento va fatto a tutti quanti hanno collaborato per la riuscita dell’importante iniziativa, dal referente per l’orientamento universitario Prof. Paola Moretti ai docenti accompagnatori nonché al personale ATA nella persona della Sig.ra Rita Brunori che si è occupata dell’organizzazione del trasporto per i tre giorni indicati.