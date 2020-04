Gran Bretagna, ora è ufficiale: Raab conferma che il lockdown sarà esteso sino al 7 maggio

Ora è ufficiale: il blocco a livello nazionale per frenare la diffusione del coronavirus in Gran Bretagna viene prolungato per tre settimane, come ha confermato Dominic Raab.

Parlando al briefing sul Covid-19 a Downing Street, il ministro degli Esteri – che sostituisce in questo compito Boris Johnson in attesa che il primo ministro si rimetta dal contagio – ha dichiarato che il blocco sarà quindi in vigore almeno fino al 7 maggio.

Le dichiarazioni di Raab arrivano dopo che lui stesso ha presieduto una riunione di emergenza del comitato Cobra, oggi pomeriggio, per rivedere le misure di distanziamento sociale, introdotte per la prima volta da Boris Johnson il 23 marzo scorso.