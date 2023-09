Gran finale d’estate ad Acquapendente con il Closing Summer Festival

Riceviamo dal Comune di Acquapendente e pubblichiamo

Sarà il Closing Summer Festival a concludere la stagione estiva di eventi ad Acquapendente, che ha riscontrato grande successo e partecipazione. Un format tutto nuovo, ideato e promosso dalla Pro Loco e dal Consiglio dei Giovani, con il patrocinio del Comune. Appuntamento a giovedì 8 settembre 2023 dalle ore 19.00 presso l’area del Campo Boario con street food e cena spettacolo animata da Alessandro Costa DJ e Francis JJ. A seguire musica disco con Elite in Tour e Andrea Spadaccia DJ (info e prenotazioni: 366.7082237 – 328.5843508 – 340.1486562).

Il Closing Summer Festival è un evento pensato dai giovani e rivolto ai giovani e non solo, in cui musica e divertimento si coniugano con cucina e gastronomia di qualità a cura di aziende del territorio, e vuole essere il giusto finale per un’estate densa di iniziative culturali e di svago come quella aquesiana.

“Volge al termine un’estate decisamente ricca di eventi – commenta la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi – che ha visto la nostra città protagonista grazie a nomi prestigiosi di musica, spettacolo, teatro, cultura e ad appuntamenti di qualità in grado di riempire di pubblico vie e piazze. Tante altre iniziative, tra cui il Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana e i festeggiamenti di Sant’Ermete, hanno dato lustro alla città, animandola di cultura e vita sociale. Tutto questo è stato possibile grazie all’intenso lavoro di programmazione portato avanti dall’amministrazione comunale e alla collaborazione con le associazioni e realtà locali, con l’unico obiettivo di far crescere Acquapendente e il territorio”.