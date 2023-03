Gruppo Archeologico Città di Tuscania, soddisfazione per i primi mesi del 2023

Riceviamo da Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania è estremamente soddisfatto del successo riscontrato nelle iniziative organizzate nei primi tre mesi del 2023. Sono centinaia già i partecipanti agli eventi e alle escursioni sociali promossi nell’ambito del programma annuale di attività, che vede coinvolti i tecnici e i volontari dell’associazione.

Solo nell’ultima settimana oltre quaranta persone hanno partecipato all’escursione presso il Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano, in cui è stato possibile visitare la necropoli etrusca di Sovana, la Fortezza Orsini di Sorano e le straordinarie vie cave.

Ma non solo escursioni, anche il corso di etruscologia 2023, con diverse decine di partecipanti, e l’eccezionale programma di Archeo Restart, con ospiti di livello nazionale intervistati da Alessandro Tizi e Gabriele Pierantozzi, con la regia di Federico Costantini, ormai giunto quasi al termine.

“Sono estremamente soddisfatto dal percorso della nostra associazione – commenta il Direttore Alessandro Tizi – che sta portando ottimi successi e soprattutto sta coinvolgendo decine e decine di persone che si stanno avvicinando al Gruppo Archeologico Città di Tuscania e ai suoi progetti.

I prossimi appuntamenti sono certo avranno gli stessi numeri riscontrati nelle precedenti iniziative, con il coinvolgimento anche delle scuole di Tuscania. I giovani sono fondamentali nel processo di costruzione di una società consapevole e attenta ai temi della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

In quest’ottica si inserisce anche il sinergico lavoro di collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, con la quale stiamo progettando i contenuti del nuovo protocollo d’intesa quadro per i progetti e le iniziative 2023. Abbiamo inviato tutta la documentazione e si prefigura un programma estremamente ricco e pieno di spunti interessanti per il futuro.

Tra l’altro siamo estremamente felici di un altro risultato eccezionale, quello dei tesseramenti. Abbiamo raggiunto la soglia dei 100 soci, cosa che non accadeva da circa un ventennio e tutto ciò dimostra, in un panorama del volontariato non così roseo, che la nostra associazione, come in realtà molte altre esperienze tuscanesi, stiano lavorando molto bene con obiettivi chiari e condivisi dalla cittadinanza.

L’obiettivo ora è di lavorare al meglio per le iniziative estive e per costruire un progetto più ampio di partecipazione pubblica alla valorizzazione del patrimonio archeologico tuscanese”. La prossima iniziativa sarà l’escursione al Parco Archeologico di Ostia antica e al Museo delle Navi Romane di Fiumicino, che si svolgerà domenica 16 aprile 2023.