Gusto, tradizione e innovazione: a Tuscania giovedì 11 marzo apre Chantilly

Riceviamo e pubblichiamo

Unire il gusto della tradizione con la capacità innovativa dei suoi titolari: apre con questa missione, giovedì 11 marzo, Chantilly, la nuova pasticceria-bar pronta a offrire golose opportunità a Tuscania, in piazza Italia, 3.

Scintilla che ha dato vita a questo nuovo percorso del gusto è la coesione tra la chef di pasticceria Sofia Pierantozzi e lo chef Gino Stella: il risultato è la creazione di un luogo nuovo, che a Tuscania mancava, in un locale dalla linea molto elegante e dall’offerta ricca, pronta a soddisfare ogni tentazione.

Dalle colazioni con cornetteria di ogni tipo alle torte, senza dimenticare le paste più classiche, i macaron o i mignon, con la possibilità – dietro il consiglio competente dello staff – di abbinare il vino più adatto tra la selezione disponibile. E ancora un’ampia scelta di the e di infusi per allietare le giornate, magari nell’apposita saletta da the e abbinato a biscotti secchi di ogni genere.

Da giovedì, insomma, Tuscania ha un nuovo punto di riferimento in tema di pasticceria, un’oasi per il tempo libero, per passare bei momenti in famiglia o con gli amici o, semplicemente, per togliersi un dolce sfizio in qualsiasi momento della giornata.