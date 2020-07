“Ho diverse offerte ma non ho ancora deciso”: la cestista tarquiniese Rachele Boni guarda alla stagione futura

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

“Ho diverse offerte ma non ho ancora deciso”. Rachele Boni, guardia tarquiniese, per le interviste di Superabile al Bomber Beach, non svela ancora la sua prossima destinazione per il campionato di basket 2020/21.

“Non ho ancora preso nessuna decisione sul mio futuro – ammette Rachele -. Ho richieste da parte di formazioni di serie A1 e A2 che sto valutando attentamente ma se ci fosse qualche buona proposta in serie B la prenderei in considerazione. Lo scorso anno, infatti, ho accettato l’invito dei dirigenti di Firenze scendendo sì di categoria ma in una piazza importante, nonché città bellissima, seguendo un progetto valido, che stava dando i suoi frutti, interrotto solo dal covid. La federazione è stata costretta a fermare i campionati, non assegnando promozioni e retrocessioni. Nei prossimi giorni valuterò la situazione e prenderò la mia decisione”.