Holi Festival a Londra: ecco tutto quanto c’è da sapere

Con circa 400.000 indù che vivono a Londra, non è una sorpresa che l’Holi Festival sia arrivato nella capitale britannica. La popolazione indù di Londra vive in gran parte nella parte ovest di Londra – in particolare i quartieri di Harrow e Brent – ma gli eventi di Holi si svolgono ovunque. Ecco quanto c’è da sapere.

L’Holi Festival segna tradizionalmente l’inizio della primavera in India, così come il trionfo del bene sul male, ed è uno dei festival più celebri del paese. Conosciuto anche come “la festa dei colori” e la “festa dell’amore”, è celebrato nel corso di una notte e un giorno. Il nome e le origini del festival risiedono nella leggenda di Holika e Prahlad.

Come viene celebrato l’Holi Festival? La prima sera è conosciuta come Holika Dahan (anche se i nomi variano in diverse regioni) e prevede un falò acceso dopo il tramonto per simboleggiare il trionfo del bene sul male e l’atto di Holika che guida Prahlad nel fuoco. Le persone si radunano per cantare e ballare, e spesso i falò sono adornati con effigi di Holika.

Tutto questo è seguito dal giorno di Holi, o Rangwali Holi, quando le persone scendono in strada per gettarsi polvere colorata e spruzzare acqua l’una sull’altra – che è poi l’immagine a cui molti non indù pensano quando viene menzionato il festival. È una giornata di divertimento in cui vengono abbattute le tradizionali barriere sociali: ai bambini è permesso lanciare polveri colorate agli adulti e viceversa. I dolci tradizionali vengono distribuiti tra famiglie e amici e le bevande per adulti vengono preparate con il bhang, una forma commestibile di cannabis.

Holi è un festival indù religioso che ha avuto origine in India, ma è anche ampiamente celebrato in altre parti dell’Asia meridionale, tra cui Nepal e Pakistan, nonché dagli indù di tutto il mondo. L’Holi Festival di quest’anno si svolge dal 9 al 10 marzo 2020. La data, ogni anno, dipende dal ciclo lunare – Holi inizia la sera di Purnima, o Giorno della luna piena, nel mese indù di Falgun, di Phalguna (che cade tra febbraio e marzo nel calendario gregoriano).

Negli ultimi anni, l’Holi Festival è stato sempre più celebrato al di fuori dell’India, anche nel mondo occidentale, anche se non tutti gli eventi rimangono fedeli al significato culturale e religioso del festival. Ci sono state accuse di appropriazione culturale nei confronti di eventi nel Regno Unito che prendono “ispirazione” dalle tradizioni di Holi senza riconoscerne pienamente le radici.

Per gli indù di Londra che vogliono celebrare Holi o per chiunque voglia saperne di più sul festival, ecco i migliori eventi di Holi a Londra quest’anno proposti in questo link da Londonist.com.