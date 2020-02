HOLI: torna al Jardin d’Acclimatation di Parigi il colorato festival della tradizione indiana

HOLI, la famosa festa tradizionale indiana dai mille colori, ritorna domenica 29 marzo 2020 al Jardin d’Acclimatation di Parigi: dopo il successo riscontrato nel 2019, la celebrazione torna quest’anno per il grande piacere di grandi e piccini.

Holi è uno dei più grandi festival tradizionali dell’India, probabilmente il più popolare, gioioso e colorato! Per celebrare la fine dell’inverno e i primi giorni della primavera, milioni di donne e uomini cospargono polveri colorate, si divertono, cantano e ballano al suono della musica tradizionale.

Progettato sotto l’alto patrocinio di SE. Vinay Mohan Kwatra, ambasciatore dell’India in Francia, e in collaborazione con l’associazione GOPIO (Global Organization People of Indian Origin), l’evento propone un giorno unico e festivo scandito da numerosi appuntamenti: introduzione al trucco Kathakali, tecniche all’henné, ma anche spettacoli di danza e musica per immaginarsi nel Maharashtra, nel Punjab e nel Rajasthan; e ancora degustazioni di specialità indiane (samoussas, pollo tandoori e lassis), e la grande parata “The Color of Time » in un tornado di polveri colorate!