“Homo Faber”: teatro, trekking e artigianato nel borgo fantasma di Celleno

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 21 Giugno è partito il progetto “Homo Faber” a Celleno con la partecipazione piena del pubblico ad ambedue le repliche e la soddisfazione da parte del Sindaco Marco Bianchi che con entusiasmo riconosce in “Homo Faber” un originale strumento di promozione del territorio di Celleno.

Teatro, trekking e artigianato sono le tessere del mosaico di questo progetto nel Borgo Fantasma®, definito dal Telegraph “tra i piú bei borghi d’ Italia persi nel tempo”.

Le passeggiate spettacolo su strade bianche e su differenti itinerari, condotte da Marco Saverio Loperfido, offrono l’ occasione di vivere in contatto diretto con la Natura, affidandosi al passo con uno sguardo aperto e assaporando l’ opportunità di calarsi in un altra dimensione attraverso il racconto paesaggistico e storico del ‘500.

Durante il percorso, lo spettacolo dedicato all’artista rinascimentale Benvenuto Cellini, che narra nella sua autobiografia le sue origini Cellenesi, accompagna il camminatore fino al Borgo Fantasma®, per poi concludersi con la possibilità di partecipare ai laboratori con i Maestri artigiani di Celleno.

Il prossimo appuntamento è alle 21,00 di Domenica 5 Luglio, con partenza da piazza della Repubblica a Celleno Nuovo passando per la vecchia strada di campagna che conduce al Borgo Fantasma®, di notte sotto il bagliore della luna.

Lo spettacolo itinerante “Benvenuto a Celleno”, scritto da Marco Saverio Loperfido è interpretato da: Paco Milea, Antonella Santarsieri e Fabrizio Verzini che ha anche composto le musiche. Regia e direzione artistica di Ilaria Passeri.

“Homo Faber” è organizzato da “Eremo Teatro Celleno” e “Ammappalitalia” in collaborazione con “Teverina in Vita” ed è patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma®.

Per informazioni e prenotazioni

Marco Saverio Loperfido +39 339/6914141 ammappa.te@ammappalitalia.it