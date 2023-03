“Horror Blando”: è online su tutte le piattaforme digitali il primo EP di Drko, alias Lorenzo Passamonti

È online da ieri, 10 marzo, su tutti i digital store “Horror Blando”, l’EP di esordio di DRKO, alias Lorenzo Passamonti, realizzato in co-produzione con Marta Venturini per l’etichetta Honiro Label.

Un album che racconta tanto della vita di Lorenzo, e tramite lui lo spaccato di una generazione, con le difficoltà, le incertezze, le paure e quell’ansia sociale legata alla paura dell’esclusione.

“Sono in continuo contrasto con me stesso e allo stesso tempo in armonia con il mondo”, dice di se stesso Drko, che presenta nell’album alcuni brani – alcuni già apprezzate uscite – partendo da Guerra, singolo cardine dell’EP il cui video ha una storia particolare.

Girato sulle spiagge tarquiniesi in una giornata di fine dicembre 2021 dalle sapienti mani di Alessandro Passamonti e da lui montato nelle settimane successive, trova infatti la sua forma definitiva nel febbraio dell’anno successivo, quando il mondo è scosso dall’escalation da un conflitto tra Russia e Ucraina a cui, per ovvi motivi, il video non fa alcun riferimento. La scelta, saggia, è quello di attendere per un’uscita pubblica che arriva qualche settimana fa, arricchita da un messaggio di pace in apertura.