“I Baglioni – l’omini, l’arme e l’onor…”: a Sipicciano un cammino in narrazione

Domenica 24 ottobre, alle ore 10:00, l’associazione socio-culturale Il fascino del passato organizza un cammino in narrazione a Sipicciano (frazione di Graffignano, Viterbo), dal titolo “I Baglioni -l’omini, l’arme e l’onor…”, patrocinato dal Comune di Graffignano, con il sostegno della Proloco di Sipicciano.

Un’esperienza unica che catapulterà tutti, adulti e bambini, in una dimensione storica spazio-temporale, ripercorrendo le orme della famiglia Baglioni, in particolar modo soffermandosi su importanti figure come Pirro e Alberto Baglioni. Partenza da Piazza Umberto I e arrivo al parco Poggio del Castagno, un’immensità naturale. Al termine del cammino, verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Il cammino sarà in abito storico, a cura dell’attore e Narratore di Comunità Unitus Marco Rossi. All’inizio dell’evento verrà lanciato inoltre il Contest fotografico “Il fascino del passato”, un’occasione per mettersi in gioco e immortalare scorci, panorami e vedute durante il cammino: le foto più belle ed emozionanti verranno premiate con dei premi culturali.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, e nel rispetto delle normative anticovid-19.

Per info e prenotazioni, contattare l’Associazione socio-culturale Il fascino del passato

Whatsapp: 329 1315380

Facebook: Il fascino del passato

Instagram: ilfascino_delpassato