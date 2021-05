I Cadetti/e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo a Rieti per i campionati di società

(g.m.) Nuvole e un po’ di pioggia ma anche tante gare e il ricordo di Alessandro Talotti, l’ex saltatore in alto azzurro di Udine, scomparso prematuramente a 41 anni. Al Guidobaldi di Rieti domenica 16 maggio, la mattinata è dedicata ai Cadetti/e con la prima giornata della fase regionale de CdS. Nutrito il gruppo dei giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che guidati dagli allenatori Linda Misuraca, Federica Gregori e Umberto Battistin, hanno preso parte alla importante manifestazione regionale, numerosi di loro al primo anno di categoria hanno affrontato con coraggio la loro prima vera esperienza agonistica, in gare che hanno espresso in molti casi grandi risultati tecnici. Si migliora sui 3Km. di marcia la promettente Sara Cianchelli che lima ben 12” al suo P.B. marciando col crono di 17’24”45, ottenendo la 7^posizione ed anche Sara Passamonti si migliora nel salto in lungo dove ottiene con 4,52 l’8^ posizione. Buone gare anche per i fratelli Lorenzo e Riccardo Ticconi che ottengono rispettivamente il P.B. nel triplo con la misura di 10,07 ed il 6°posto nella gara di giavellotto. Yuri Fantacchiotti corre gli 80m. in 11”03, Michela Castagna si migliora nei 1000m. correndo in 4’06”92 e bene Melita Bertoccini nel Lungo, Matilde Caciola negli 80m. Nicole Pigliafreddo e Veronica Rosati 3^ e 10^ nel getto del peso.