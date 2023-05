I Centri sviluppo del Lago di Bolsena e della Teverina protagonisti dell’educational tour Visit Tuscia

Riceviamo e pubblichiamo

Capodimonte, Marta, Bolsena e Castiglione in Teverina protagonisti dell’educational tour del Visit Tuscia, in programma dal 19 al 21 maggio. I quattro comuni, organizzati nei Centri sviluppo del lago e della Teverina, per il Progetto sviluppo Etruria-Tuscia, accoglieranno trenta giornalisti di alcune testate dell’editoria turistica, tour operator e buyer. Il lago di Bolsena e la valle del Tevere metteranno in mostra le eccellenze storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Il tour prevede le visite guidate di Capodimonte, Marta, Bolsena, e del Muvis, il Museo del vino e delle scienze agroalimentari, di Castiglione in Teverina. “La partecipazione attiva al Visit Tuscia 2023 rappresenta in modo particolare per i comuni del lago di Bolsena – sottolineano dai Centri sviluppo del lago e della Teverina – l’avvio comune per Centri sviluppo Bolsena e il Lago del Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia, con l’obiettivo di promuovere sui mercati turistici italiano ed estero l’intero territorio che ha come elemento d’identità il lago di Bolsena, così come avviene per i grandi laghi del Nord Italia: dal Garda al Maggiore al lago di Como”. Giornalisti, buyer e tour operator incontreranno, inoltre, i produttori dei vini del lago di Bolsena, Est, Est Est, Aleatico e Cannaiola; quelli della Teverina, Colli Etruschi Viterbesi e Grechetto; e quelli degli oli Dop Tuscia. Sono previste anche degustazioni di vino e olio; assaggi di piatti a base di pesce di lago, di prodotti della norcineria e della pasticceria locali e di alcuni tra i migliori piatti della cucina tipica.