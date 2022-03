“I dubbi di Elia”, Matteo Pandolfi in scena al Teatro Boni di Acquapendente

Riceviamo e pubblichiamo

La stagione del Teatro Boni di Acquapendente, con direzione artistica di Sandro Nardi, prosegue con uno spettacolo in occasione della Giornata internazionale per la dignità e il rispetto della persona. Domenica 13 marzo 2022 alle ore 17.30 è in programma “I dubbi di Elia”, una produzione I Due della Città del Sole su testo di Giancarlo Corsoni, che è anche il regista, e con protagonista Matteo Pandolfi.

La storia di Elia è una storia comune, di un figlio di proletari in un quartiere periferico, ricco di sana ingenuità e gioia di vivere. Una storia dove la normalità non ha dubbi, fino a quando però viene a galla un Elia sconosciuto, con un’omosessualità mai palesata prima. Nella sua visione della vita, Elia fa sua questa “diversità” e la rende giustamente “normale”, continuando un percorso tranquillo e senza sbalzi. Pian piano Elia prende possesso di questa sua nuova realtà e ha voglia di condividerla con colleghi di lavoro e amici, per non lasciare niente di ambiguamente nascosto. Non è spaventato dai pettegolezzi, non ha paura del prossimo perché non ha paura della propria omosessualità. Crede nella vita e la vita non l’abbandona.

“I dubbi di Elia” non è una storia di sofferenze, paure o sotterfugi, non ci sono vittime, ma solo una visione diversa delle cose con un tranquillo percorso in cui essere omosessuale oppure eterosessuale è solo una variante sul tema dei sentimenti umani. Accettando se stessi si può correre con gli altri sull’onda della vita.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.