I lavori del futuro che saranno più ricercati

Anche se oggi potremmo avere familiarità con alcuni dei migliori lavori del futuro, erano lavori che non esistevano da 5 a 10 anni fa o di cui non si sentiva nemmeno parlare. Ora il futuro sta arrivando più velocemente che mai. Per questo motivo, quando si sceglie il proprio campo professionale, è importante prestare attenzione a quanto sarà popolare quel lavoro nel prossimo futuro, se si tratta di una delle professioni più redditizie in futuro e sviluppare di conseguenza le proprie competenze. Abbiamo elencato le professioni che saranno popolari per te in futuro . Ecco 4 nuove professioni.

1) Data Scientist

Sentiamo parlare spesso di data science, soprattutto da quando Facebook, Amazon e Netflix sono entrati nelle nostre vite. I data scientist analizzano i dati end- to- end al fine di creare valore per le aziende a cui sono affiliati , condividere i risultati con il management e agire. È compito dei data scientist classificare i dati, fare inferenze e analizzare comportamenti complessi. In un certo senso, l’analisi è un tipo di specialista dei dati. Allo stesso tempo , non deve solo analizzare i dati, ma anche decidere come verranno utilizzati.

2) Intelligenza artificiale e ingegnere robotico

L’apprendimento automatico e la scienza dei dati sono due linee di business inseparabili dell’intelligenza artificiale. Sebbene gli scienziati dei dati abbiano bisogno di conoscenze informatiche, sono principalmente in prima linea con le loro capacità statistiche e analitiche. Gli ingegneri dell’apprendimento automatico, d’altra parte, sono più abili nell’informatica e nella programmazione. Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, le aziende che operano in molti settori come il riconoscimento delle immagini, la voce, la medicina o la sicurezza informatica hanno aumentato la loro necessità di ingegneri competenti nel campo dell’intelligenza artificiale, ma non c’è ancora abbastanza forza lavoro nel mercato.

3) Consulente e tecnico per le energie alternative

Le fonti energetiche alternative saranno di grande importanza nei prossimi anni, poiché non possiamo sopravvivere consumando combustibili fossili per sempre. A causa del deterioramento dell’equilibrio naturale, l’importanza data alle fonti energetiche sostenibili come l’eolico, il solare e l’energia idroelettrica sta aumentando di giorno in giorno. Tuttavia, queste fonti alternative non soddisfano ancora pienamente le esigenze. È molto importante utilizzare in futuro il carburante giusto per gli spazi abitativi come le case, i luoghi di lavoro e le aree sociali. A questo punto, la consulenza per le energie alternative aumenterà l’efficienza e determinerà il combustibile più appropriato, e il tecnico delle energie alternative sarà una delle professioni più richieste per l’installazione, la manutenzione e la riparazione di queste fonti di energia.

4) Personale di sicurezza/riparazione dispositivi Internet of Things