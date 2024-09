I nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dall’11 al 17 settembre 2024

Riceviamo e pubblichiamo

Teatro, musica, cinema, mostre, passeggiate, incontri e laboratori per grandi e bambini: anche questa settimana l’Estate Romana 2024 anima la città con il suo ricco calendario di iniziative all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale nell’ambito delle manifestazioni proposte dalle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023 -2024” e da quelle che si sono aggiudicate il bando “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro, fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) – nonché altre progettualità che l’amministrazione capitolina ha riconosciuto particolarmente meritevoli di sostegno per l’eccezionale rilevanza in ambito culturale, artistico e creativo.

Ecco alcuni degli appuntamenti.

IN EVIDENZA

La XIX edizione di Short Theatre, il festival internazionale, ideato e organizzato da AREA06 con la direzione artistica di Piersandra Di Matteo, ha portato le più interessanti creazioni contemporanee e di performing arts in diversi luoghi della città. Per PRISMA 2024, prosegue Twilight Zones, focus che quest’anno approfondisce la produzione artistica della compagnia catalana El Conde de Torrefiel. L’11, 12, 13 e 15 settembre dalle 7.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), nel Cimitero Monumentale del Verano, è in programma la soundwalk Cuerpos Celestes, una passeggiata acustica dentro la scenografia unica di un luogo storico della città. Appuntamento presso la statua di Santa Maria della Misericordia all’interno del Cimitero; è necessario portare con sé un foglio bianco di qualsiasi dimensione, una penna, un accendino, uno smartphone e degli auricolari. Ci si sposta al Parco Tevere Marconi (lungotevere di Pietra Papa) il 13 e 14 settembre per Ultraficción n. 1/Fracciones de Tiempo, opera di parole e suoni, un dispositivo sceno-cinematografico che cospira con l’ambiente circostante per dar forma a un reticolo di storie connesse che finisce per mettere in discussione il principio stesso dell’atto teatrale (gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite; disponibile anche in inglese).

Tra gli ultimi appuntamenti in cartellone, si segnala inoltre: al Teatro di Documenti (via Nicola Zabaglia 42), l’11 settembre dalle 18, seconda e ultima data per MIKE, performance di 3 ore che interroga la “cultura del lavoro” di e con Dana Michel (durante l’intera durata della performance il pubblico potrà entrare e uscire liberamente). Alla Pelanda del Mattatoio di Roma, l’11 settembre alle 19 seconda replica anche per il nuovo spettacolo di Annamaria Ajmone I pianti e i lamenti dei pesci fossili, dialogo scenico tra due performer (la stessa Ajmone con Veza Maria Fernandez Wenger) che assume la forma di una progressiva stratificazione di pratiche corporee e vocali, richiamando la struttura del fossile. Sempre alla Pelanda. L’11 e 12 settembre va in scena Mouthful of Tongues di Stina Fors, performance che esplora il potere della bocca nel plasmare, distorcere, distruggere e resuscitare la comunicazione (orari: mercoledì ore 21.15; giovedì ore 19). Nelle stesse giornate, prima nazionale per Rush, solo che riattraversa i 20 anni di collaborazione artistica della performer Manon Santkin con la coreografa Mette Ingvartsen, in cui il corpo nudo in scena si manifesta nella sua dimensione camaleontica di archivio, generando infinite trasformazioni tra il mostruoso, l’erotico, l’affettivo, il politico (orari: mercoledì ore 21.30; giovedì ore 21.15). L’11 settembre alle 21 ci si sposta all’Angelo Mai (viale delle Terme di Caracalla 55) per Aganis di Chiara Cecconello, performance sonora immersiva che evoca l’immaginario acustico delle “anguane”, figure mostruose della mitologia popolare delle Prealpi Venete (oltre al biglietto, è necessaria la tessera ARCI); alle 23, invece, alla Pelanda, appuntamento con il live di Jomoon.

Si resta nello spazio di Testaccio, il 12 settembre alle 20, per Timelessness Dances, intreccio tra i corpi coreografati da Adriana Borriello, la partitura musicale di Thierry De Mey e il suono catturato ed elaborato dal vivo da Edoardo Maria Bellucci, i quali danno vita a un discorso scenico che si nutre della loro interazione costante e senza tempo. Alle 21, l’Angelo Mai ospita Speaking Cables, un dispositivo aperto e “site-responsive” per voce, cavi e altoparlanti, ideato dall’artista sonora e musicista Agnese Banti; alle 23 si torna alla Pelanda con A Kind of Blissfulness: a cura di Fanfulla 5/a, live di Naomie Klaus e Horny Music for Ambient People, installazione/performance di Sandra Mason e Marco Caizzi.

Il 12 e 13 settembre, inoltre, alle ore 18, dalla Pelanda partirà El Viaje, passeggiata/performance di Igor Cardellini e Tomas Gonzalez: un itinerario alla ricerca di un’“isola” urbana in cui una guida rivisita la propria storia personale partendo dal paesaggio che il pubblico attraversa.

Il 13 settembre doppio appuntamento all’Angelo Mai: alle 21, Léa Katharina Meier e Mayara Yamada invitano il pubblico ne La grande-biblioteca-bagnata-umida-lubrificata-vergognosa, performance grottesca e ludica in cui condivideranno le loro fiabe lesbiche: storie nascoste nell’armadio, in cui la vergogna si trasforma in piacere attraverso la risata. Alle 22.30, live di Marara Kelly, tra baile funk e technobrega. Stesso palco, il 14 settembre alle 22, per il dj set di Boogga Zogga e, il 15 settembre dalle 17, per MERENDEXSHORT — Viscous Porosity,

il closing party di questa edizione di Short Theatre, con tanti ospiti, i live di Iceboy Violet, Bunny Dakota, Egeeno e Yva, e i dj set di Bosco Marino, Velia, Qursarina, Marara Kelly e Silvia Calderoni.

Biglietti online su www.vivaticket.com (per l’Angelo Mai, necessaria anche la tessera ARCI).

Dialogo, Confronto e Incontro sono le parole chiave scelte per la XXXIX edizione del Romaeuropa Festival, ideato e organizzato dalla Fondazione Romaeuropa con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi. Fino al 17 novembre, cento i progetti in cartellone, per un totale di trecento repliche e quasi settecento artisti ospitati, italiani e stranieri, in venti spazi diffusi nella Capitale. Due gli appuntamenti in programma questa settimana alle ore 21: nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l’11 settembre, Alessandro Baricco torna al REF con Tucidide. Atene contro Melo. Sulle note delle musiche composte da Giovanni Sollima, suonate dai 100 Cellos diretti da Enrico Melozzi, Baricco porta in scena il racconto dello scontro, avvenuto nel 416 a.C., tra gli ateniesi e gli abitanti di Melo, qui interpretati da Valeria Solarino e Stefania Rocca. Una riflessione poetica, tagliente e quanto mai attuale su cosa siano la Giustizia e il Diritto dinanzi al rapporto tra aggressore e aggredito, debole e forte, vincitore e vinto.

Il 13 e 14 settembre, all’Auditorium Conciliazione (via della Conciliazione 4), prima nazionale per Beethoven 7, spettacolo in cui la coreografa di fama internazionale Sasha Waltz prosegue la sua ricerca sulla relazione tra danza e musica. Tredici danzatrici e danzatori della sua compagnia si confrontano con l’integrale della Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven e con una nuova composizione appositamente commissionata a Diego Noguera.

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Dopo la pausa estiva riprende al Teatro Costanzi la stagione di Balletto 2023/24 del Teatro dell’Opera. Per l’occasione il 14 settembre alle 20 debutta La bella addormentata, balletto in un prologo e tre atti su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Dopo Lo schiaccianoci e Il lago dei cigni, con La bella addormentata si conclude la trilogia di Čajkovskij voluta nel cartellone dalla direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato.

Il nuovo allestimento, a cura del Teatro dell’Opera di Roma, affida la coreografia a Jean-Guillaume Bart, mentre le Scene e i Costumi sono di Aldo Buti e le Luci di Vinicio Cheli. Sul podio il direttore Kevin Rhodes dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

Grande attesa per i due protagonisti, Maia Makahteli e Victor Caixeta, georgiana lei, brasiliano lui. Nei ruoli principali di Aurora e del principe Desiré, si alterneranno poi le stelle della Compagnia capitolina: l’étoile Rebecca Bianchi (15, 20), la prima ballerina Marianna Suriano (18, 21) e la solista Flavia Stocchi (22 settembre), accompagnate rispettivamente dai primi ballerini Michele Satriano (15, 20) e Claudio Cocino (18, 21) e dall’étoile Alessio Rezza (22 settembre). Étoiles, primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Repliche fino al 22 settembre: mercoledì, giovedì e venerdì ore 20; sabato ore 18; domenica ore 16.30. Biglietti online su www.ticketone.it.

Nel verde di Villa Torlonia, a cura della Fondazione Teatro di Roma, entra nel vivo la rassegna Sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia che fino al 29 settembre propone un ricco calendario di eventi, tra musica, recital, prosa e spettacoli per bambini. La rassegna – realizzata con il sostegno di Roma Capitale – è un’occasione per condividere un’esperienza culturale ampia, inclusiva e plurale grazie a un progetto concepito e realizzato con il Municipio II di Roma, la collaborazione del Teatro dell’Opera di Roma e il contributo artistico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nello spazio-arena del Campo dei tornei, l’11 settembre l’eclettico attore e cantante Peppe Servillo, accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, legge e canta La presa di Torino, un racconto tratto dal libro “Il resto della settimana” di Maurizio De Giovanni. Si prosegue il 12 settembre con Ivan Talarico, poeta del paradosso e performer, e il suo spettacolo Vaniloqui che mescola proclami, canzoni e storielle. A seguire, il 13 settembre, sarà Lino Guanciale a dare voce ai personaggi di Er corvaccio e li morti, una “spoon river” romanesca dai sonetti di Graziano Graziani, con le musiche dal vivo di Gabriele Coen (sax soprano, clarinetto) e Stefano Saletti (bouzouki, chitarra), per restituire con le parole aspre e “strascicate” del dialetto romano l’umanità malinconica raccontata dal custode di un cimitero immaginario. Sarà poi la volta, il 14 settembre, di Apocalisse tascabile ideato e diretto da Niccolò Fettarappa in scena assieme a Lorenzo Guerrieri. Il 15 settembre è prevista, invece, l’esibizione della Banda Musicale del Corpo di Polizia di Roma Capitale (ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite). Infine, è in programma il 17 settembre il concerto Paolo Damiani Last Land Band con Paolo Damiani (contrabbasso), Elena Paporusso (voce) e Antonio Jasevoli (chitarra). Inizio spettacoli ore 21.

Sul palcoscenico del Teatro Torlonia, il 13, 14 e 15 settembre alle 18, si terrà il primo degli spettacoli in programma dedicati ai bambini e alle famiglie: la fiaba La Principessa Cincillà e la torta di compleanno, tratta dall’ultimo libro di Alessandro Portelli, messa in scena utilizzando il teatro di figura, la lettura ad alta voce e l’antica arte giapponese del kamishibai. Da un’idea di Sabina de Tommasi, per la regia di Elisabetta Gustini e con Chiara Lombardo.

Tranne dove diversamente indicato, biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

TEATRO E DANZA

Prosegue Metropolitan 2024 – Tramontate, Stelle!, la manifestazione a cura di E45 che propone un larp (Live Action Role Play) musicale dedicato all’opera di Giacomo Puccini, in giro per le fermate della Metro C. La messa in scena, in programma il 29 settembre, è preceduta da una serie di attività. L’11 settembre dalle 18 alle 21, a Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62), coloro i quali desiderino vestire i panni dei personaggi pucciniani (selezionati tramite call), potranno prendere parte a un Laboratorio per lo sviluppo dell’azione scenica condotto da Umberto Francia e Alfio Montenegro. Gratuito con prenotazione obbligatoria, attraverso canale Eventbrite.

È in corso al Teatro 7 Off (via Monte Senario 81 A), fino al 9 ottobre, la III edizione di Teatroincontra…, rassegna di teatro proposta da Alt Academy con la direzione artistica di Pino Strabioli. A chiudere il ciclo di spettacoli, l’11 settembre alle 21, sarà lo stesso Strabioli che, accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini, porterà in scena uno dei suoi spettacoli più apprezzati dal titolo Sempre fiori mai un fioraio, dedicato a Paolo Poli.

Sempre l’11 settembre, prendono il via una serie di appuntamenti laboratoriali. Si parte con il workshop condotto da Luisa Del Grosso, della Bhumika Dance Company, che condurrà i partecipanti alla scoperta dell’affascinante mondo delle Danze Bollywood. Un’occasione per approfondire i fondamenti di questa forma di danza, impararne i passi di base, comprendendone il significato culturale, e creare coreografie ispirate al cinema indiano. Due turni: alle 15 e alle 16.30; max 20 partecipanti.

Sia lo spettacolo che il laboratorio sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@altacademy.it; allo 06.4070056 o su WhatsApp al 393.9753042.

In chiusura anche il Queer Summer Festival, evento proposto da Ondadurto Teatro all’insegna di diversi linguaggi, tra cui performing arts, musica, talk, installazioni e arte contemporanea, con la direzione artistica di Karma B e Margò Paciotti. Di seguito, gli ultimi due spettacoli in programma: il 12 settembre al MONK Roma (via Giuseppe Mirri 35), H.E.R., Salvatore Langella e Mike Lupone saranno sul palco per il Queer Summer Gala, un café-chantant, che unirà la Rivista all’Avanspettacolo e al Cabaret. La serata sarà condotta da Karma B e Margò Paciotti che saranno in scena anche il giorno successivo, 15 settembre, al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) per Welcome to Cabarecht, in cui si fondono il Mondo del Drag con Varietà, Cabaret e Physical Theatre. Il titolo dello spettacolo strizza l’occhio alle opere di Bertold Brecht e Kurt Weill, pionieri di un nuovo linguaggio artistico dove la protesta politica e civile si combina con l’appeal musicale (solo apparentemente) spensierato proprio del Cabaret. Spettacoli alle ore 21.30. Biglietti online su https://dice.fm.

Dal 13 al 22 settembre, diversi luoghi del XV Municipio di Roma faranno da scenario d’eccezione per Le voci del vulcano, progetto di Ti con Zero a cura di Fernanda Pessolano che punta a rileggere le aree naturali con un occhio al contemporaneo attraverso spettacoli itineranti, performance di danza e narrazioni scientifiche, passeggiate, seminari e laboratori. Dieci giorni che coniugano il territorio con le arti performative e la mobilità dolce, il paesaggio interiore e il paesaggio geologico e agricolo, tra il borgo di Cesano, il Bosco del Rigo, l’antico cratere di Martignano, la zona del Polline al Lago di Bracciano e Isola di Farnese nel Parco del Veio. Si parte il 13 settembre alle 17 nel Bosco del Rigo (appuntamento alle 16.30 a piazza Caraffa, nel Borgo di Cesano) con Re-cuerdos de… Historieta de un abrazo, spettacolo itinerante di teatro di figura nel bosco fra musica e teatro, ombre e burattini, sogni e misteri. Con Rugiada Grignani, Facundo Moreno e Tommaso Grignani della Compagnia Dromosofista/Girovago&Rondella. Il 15 settembre alle 17 al Casale Martignano (Str. di Martignano, Campagnano di Roma) è in programma Uccelli/Archeologia Naturale#30, performance itinerante che ha come drammaturgia il genius loci. Un progetto artistico interdisciplinare che vuole allearsi con una corretta pratica ecologica da un’idea di Fernanda Pessolano, per la Compagnia Bianco Teatro, con Eva Paciulli, Aurora Pica e Irene Maria Giorgi. Sguardo alla pratica generativa di Anna Paola Bacalov; installazioni, abiti e sentiero, Fernanda Pessolano. Infine, il 17 settembre, dalle 9 alle 18 viene proposto un cammino esperienziale attraversando il Parco di Veio, il Parco del Rigo e la zona del Lago di Martignano, intercalando momenti di azione pratica, collettiva e di danza.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail levocidelvulcano@gmail.com.

Prosegue la prima edizione di ExtraOrdinario Live Festival, rassegna artistica, multidisciplinare e inclusiva ideata e organizzata dalla Compagnia teatrale Controtempo ETS, in programma fino al 13 ottobre in diversi luoghi della Capitale. Al Labaro (XV Municipio), nell’Area verde di via Brembio, il 14 settembre si parte alle 17 con un Workshop di Hip Hop condotto da Alessio Sibbio e a cura della scuola di danza Art’e’ Dance Academy. I partecipanti studieranno alcuni dei tanti stili che compongono l’hip hop, tra cui cuilocking, break dance, dance hall e afro; seguirà la creazione di una coreografia che verrà proposta alle ore 19. Ci si sposta poi all’Anfiteatro Galline Bianche di Labaro dove alle 21, Nicola Ciuffo sarà sul palco per accogliere gli aspiranti comici che vogliano mettersi in gioco nell’Open mic di Stand-up comedy (evento fruibile anche dalle persone sorde grazie alla sottotitolazione tramite stenotipia/ri-speakeraggio in collaborazione con FIADDA Roma APS). Seguirà alle 22 la stand-up comedy con SANDRO!, monologo comico e senza filtri di Sandro Canori in cui l’artista si racconta, in un mondo sempre più frenetico, come una persona alla disperata ricerca di un tempo perso che nessuno gli ridarà mai indietro. Ingresso libero.

Ultimo fine settimana, a Tor Bella Monaca, per la XVIII edizione di Anomalie. La Sperimentazione in Periferia – Festival internazionale di nuovo circo contemporaneo a cura dall’Associazione culturale Kollatino Underground. Appuntamento a Largo Mengaroni dove, il 13 settembre alle 20, il Collettivo Flaan mette in scena Underdog Circus, varietà di circo a perdere – primo studio, che vedrà esibirsi sei artisti in una serie di performance mozzafiato, che spaziano dall’acrobatica di coppia al verticalismo, dalla giocoleria all’equilibrismo su sfera. Regia di Anton de Guglielmo (anche drammaturgia) e Leonardo Varriale. Segue, alle 21.30, Eppai di e con Ide Ippei, spettacolo di clownerie acrobatica in un’atmosfera magica e surreale. Il 14 settembre (tre turni: ore 16.30, ore 18 e ore 20), si potrà salire sul Teatrobus di Girovago e Rondella Family Theather, un bus allestito a teatro che ospiterà al suo interno Manoviva: spettacolo di teatro di figura unico e senza parole. Un microcosmo dove le sole mani meravigliano per la loro capacità di esibirsi in numeri di giocoleria e acrobatica, meglio di qualunque essere umano (in replica il 15 settembre alle 16, alle 18 e alle 20; max 35 spettatori adulti o 40 tra bambini e adulti). Alle 17.30, è la volta di Una CirConferenza, spettacoli di circo acrobatico con il Trio Churro; alle 19, appuntamento con Che coppia!, del CircoSottoVuoto – Eva Lunardi, Andrea Caldato e con la partecipazione di Kenzo Caldato – che, tra stupore e suspence, crea movimenti acrobatici fino a 6 metri di altezza. Alle 21, il Duo Meroni Zamboni porta al pubblico I Panettieri, tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica. Il 15 settembre alle 16.30 appuntamento con Meraviglia delle Meraviglie, spettacolo di abilità circensi, un po’ eccentrico, con Osvaldo Carretta; alle 18 da non perdere Paccottiglia, spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro e Gustavo Leumann (Alessandro Galletti e Francesco Garuti di Circo Pacco). Alle 19, la kermesse si chiude con La punta del mio naso, performance di improvvisazione, acrobatica e clownerie della compagnia spagnola Kolectivo Konika. Interpreti: Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marí, Hannah Runschke, Michela Fiorani; regia: Francesca Lissia; regia comica: Jimena Cavalletti. Ingresso libero.

Fino al 29 settembre, nella piazza adiacente alla Stazione Quattro Venti (largo Federico Caffè), l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta Circo Sciarra a Quattro Venti, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Il 14 settembre alle 18 è in programma lo spettacolo In panchina. Due donne interpretate da Barbara Giordano e Ivna LaMart, si incontrano davanti a una panchina, discutono sulle apparenti banalità della vita quotidiana e della maternità. Questo incontro, apparentemente quotidiano, si rivela l’opportunità per osservare gioie e disagi del diventare adulte, genitrici di sé stesse, cercando di svincolarsi dal senso canonico della maternità e dando voce a vissuti femminili socialmente taciuti. Ingresso libero.

Fino al 30 settembre, a cura dell’associazione Valdrada Teatro, prosegue al Teatro del Lido di Ostia il festival multidisciplinare Le città possibili – invasioni artistiche. Il 14 e 15 settembre alle 19, spazio al teatro con il debutto, in prima nazionale, dello spettacolo Da fuori tutto bene: il can can del cancro di Valdrada e Teatro Valmisa, scritto da Giulia Vanni e Daniele Fabbri, con Giulia Vanni, in collaborazione con The Sando (proiezioni), Karma B (costumi), Associazione L’albero delle tante vite e Asl Roma 3 (supporto scientifico e divulgativo). Una storia vera e personale: il rapporto con l’ospite cancro-al-seno tra dramma e varietà, racconto comico e teatro canzone. Dalla diagnosi agli effetti collaterali delle cure, passando per surreali iter burocratici, i tabù del linguaggio legato alla malattia e una domanda che si ripete: “la salute è solo l’assenza di malattia o c’è altro?”. Ingresso libero.

Nell’ambito della rappresentazione, il 15 settembre alle 17 è in programma un incontro di divulgazione sulle tematiche oncologiche trattate nello spettacolo, con Giulia Vanni e la dott.ssa Noemi Romana Bernardi dell’Associazione L’albero delle tante vite e Asl Roma 3. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail valdradateatro@gmail.com.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 15 settembre alle 21 in Sala Petrassi, un duetto di parole e musica aprirà la stagione teatrale della Fondazione Musica per Roma con lo spettacolo La guerra com’è a favore di EMERGENCY: accompagnato dalla musica di Teho Teardo, l’attore Elio Germano darà corpo e voce al libro di Gino Strada “Una persona alla volta” in cui il fondatore della ONG ha raccontato l’impegno contro la guerra. Parole potenti, autentiche e dirette che hanno ispirato i due artisti. L’80% dell’incasso, al netto di tutte le spese vive e le imposte, sarà destinato a EMERGENCY.

Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Nella Sala Piccola del Teatro Tor Bella Monaca, per la rassegna Libero Teatro in un Teatro Libero, a cura di UILT Lazio (Unione Italiana Libero Teatro), l’11 settembre va in scena Il cappello di carta di Gianni Clementi, la regia di Leonardo Vacca e con Massimo Zappalà, Ercole Di Stefano, Marina Spatuzzi, Alba Sainato, Maurizio Costa, Manuela Vacca e Andrea Mileto. Protagonista della vicenda, ambientata a Roma nel luglio del ‘43, una famiglia povera ma ricca di valori, piena di voglia di vivere, di ridere e di guardare sempre al futuro. Si prosegue il 12 settembre con Eva di Mark Twain, nell’adattamento e la regia di Alessio Pinto con in scena Dafne Barbieri. Tratto dal romanzo di Twain “Il Diario di Adamo ed Eva”, lo spettacolo è un monologo grottesco e ironico che racconta la trasformazione della prima donna, che avviene gradualmente attraverso un “apprendere dall’esperienza”: un viaggio attraverso la scoperta di sé stessi, della propria condizione di donna e di essere umano. Il 13 settembre è la volta di Dies Irae | Il dramma di Esperia di Alba Di Costanzo – che cura anche la regia ed è in scena – e Fulvia Zampa, con Daniela Di Tizio, Maria Pia Rossi e Letizia Di Francesco. Il lavoro si propone di far conoscere la tragedia vissuta e sofferta dalla popolazione di Esperia e del basso Lazio dal settembre 1943 al maggio 1944. E ancora, il 14 settembre, con la regia di Ermanno Iencinella, viene presentato lo spettacolo Ladri, giullari e canzoni, una fusione dell’opera “Non tutti i ladri vengono per nuocere” e le “canzoni” di Dario Fo, con l’intento di far scoprire i meccanismi teatrali, in questo caso comico-grotteschi. Sul palco: Gianni Bernardo, Lidia Colabella, Adelaide Grimaldi, Monica Laurenzi, Dora Nevi, Paolo Suppa, Cartesio Salvatore Romano e Robert Sibu. Si continua il 15 settembre alle 18 con Pane, latte e lacrime di Veronica Liberale, con la regia di Massimo Bastone e in scena Valentina Calabresi, Martina Cavaliere, Ilaria La Franca, Gianni Lucarelli, Stefania Pallotti, Stefano Romano, Pierluigi Staforte e Carla Trasatti. Una commedia corale, uno spaccato di vita degli abitanti del popolare quartiere San Lorenzo di Roma, nei giorni precedenti il tragico bombardamento del 19 luglio 1943. Infine, il 17 settembre è in programma Serata duet, con la rappresentazione di due atti unici sul tema della “coppia”: Un incontro e Amanti di Mirella Bispuri (anche alla regia). Nel primo atto, in scena Isabella Maria Apuzzo, Sandro Ippolito e Roberto Segreti, nel secondo Roberto Allemanini e Roberta Amirante. Sarà l’occasione per ridere su molti comportamenti da noi tutti condivisi e per guardare con più gentilezza alle nostre fragilità. Inizio spettacoli alle 21, salvo dove diversamente indicato. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

MUSICA

Al Goethe-Institut Rom (via Savoia 15), riprende il Festival ArteScienza a cura del Centro Ricerche Musicali CRM che ha scelto per il 2024 il sottotitolo Atlantide attesa. Innovazione artistica e condivisione culturale. In programma, fino al 20 settembre, concerti e seminari nel segno dell’innovazione e della sperimentazione, con la direzione artistica di Michelangelo Lupone. L’11 settembre alle 16, presso CRM labs (via Angelo della Pergola 60) Marco De Martino di Avidi Lumi, con la regia del suono di Davide Tedesco, conduce il laboratorio Per vibrazione incondizionata. Partendo dall’esperienza del compositore, si lavorerà sulla pratica personale dell’ascolto e della ricerca tecnologica in rapporto alla composizione, focalizzandosi su aspetti drammaturgico-musicali e processi di vibrazione della materia. I partecipanti saranno immersi in un percorso che integra riflessioni di carattere interdisciplinare sull’arte e la loro influenza nel suono, finalizzati alla stesura di un progetto poetico-sonoro. Partecipazione gratuita (max 20 partecipanti; prenotazione non richiesta).

In chiusura il 14 settembre, presso il piazzale della Centrale Montemartini (via Ostiense 106), L’Aperossa. Archivi, musica, memorie, il progetto firmato Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS che propone incontri, workshop, trekking urbani, visite museali, proiezioni e live musicali sotto il segno della valorizzazione del tessuto storico del territorio, della memoria e del patrimonio dell’AAMOD e della sua diffusione. Tra le ultime iniziative in programma alle 22.30, l’11 settembre Syria, in duo con il chitarrista Toni Pujia, sarà sul palco con Ma perché non canti più – Omaggio a Gabriella Ferri, una selezione del repertorio della grande artista romana che prende spunto dallo spettacolo realizzato insieme a Pino Strabioli. Un percorso narrativo concepito da suoi scritti, disegni e appunti, con il timbro graffiante che accomuna e caratterizza entrambe. Il 13 settembre è atteso ØKAPI (al secolo Filippo E. Paolini), compositore elettronico franco-italiano, con il suo nuovo progetto live Vertical Tales, tratto dall’omonimo album musicale: un viaggio verticale e mentale, dal piano terra al 15° piano di un edificio immaginario. In chiusura, il 14 settembre, concerto jazz dell’Imperfect Trio guidato da Roberto Gatto, alla batteria, e con Marcello Allulli (sax e live electronics) e Pierpaolo Ranieri (basso e live electronics), con il nuovo lavoro Sketches of three. Ingresso libero.

Si sposta a Isola di Farnese Settembre ai Borghi, il progetto proposto fino al 15 settembre nel XV Municipio dall’Associazione musicale Enrico Simbruina. Di seguito gli ultimi spettacoli in programma alle ore 21 presso il Borgo di Isola Farnese in piazza della Colonnetta: Omaggio a Giacomo Puccini a cento anni dalla morte (13 settembre) con Samantha Sapienza (soprano), Anselmo Fabiani (tenore), Natalia Colantoni (pianoforte) e Alessandro Pirozzi (voce recitante); Capolavori musicali “didattici”. Pierino e il lupo e l’Histoire du Babar, le Petit Elephante (14 settembre) con Francesco Polletta (flauto), Andrea Costa (oboe), Gabriele Silvestri (clarinetto), Manfredo Parise (fagotto), Alessandro Gennarini (corno) e Giorgia Garofolo (voce recitante); “Dall’Umano verso il Divino. Johann Sebastian Bach (15 settembre) con Mirella Pantano (flauto), Vincenzo Mariozzi (clarinetto), Bruno Di Girolamo (clarinetto), Massimiliano Ghiribelli (cembalo e clarinetto contralto) e Dario Goracci (clarinetto basso). Ingresso libero.

La XIII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, circo, clownerie, spettacoli itineranti e laboratori organizzato da Il NaufragarMèDolce, in programma fino al 24 ottobre in diversi Municipi della Capitale, questa settimana propone, il 13 settembre alle 21 presso il Museo di Casal de’ Pazzi (via Egidio Galbani 6), lo spettacolo site-specific Era Madre. La performance riporta al primo momento creativo, all’energia femminile, a ciò che era la Madre (la Pachamama) nella grande Era geologica dei primordi. Un processo di “Ri-Generazione” che parte dal suono ancestrale del tamburo, il cui ritmo ricorda il battito del cuore, e arriva al Logos, la mente razionale, attraverso il canto e la parola. Con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Rita Superbi, Marilena Bisceglia e Catia Castagna. Ingresso libero.

Fino al 22 settembre, a Cesano e Polline, Fondazione Entroterre propone 6 Gradi, serie di spettacoli in live performance a cura di Luca Damiani in cui si intrecciano narrazione e musica dal vivo per esplorare le peculiarità culturali che si annidano nei percorsi esistenziali degli abitanti del XV Municipio. Il progetto è il risultato di un processo partecipativo che ha coinvolto la cittadinanza nel corso di un ciclo di laboratori condotti da Laura Antonini, comunicatrice, attrice e regista specializzata nell’animazione culturale con finalità sociali e terapeutiche. A Riva di Polline, nello stabilimento presso il Lungolago, il 14 settembre alle 18.30, Luca Damiani sarà sul palco in concerto con il pianista jazz Enrico Pieranunzi. Gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite per i posti a sedere (max 200 spettatori). Accesso libero per i posti in piedi.

Fino al 29 settembre, nel Municipio V, prosegue La Città Ideale, rassegna di spettacolo dal vivo che celebra le comunità della periferia tra musica e teatro, opera e canto corale a cura A.S.A.P.Q. e con la direzione artistica di Fabio Morgan. Il 15 settembre, nel Parco di Villa Gordiani (ingresso via Dignano d’Istria, angolo via Francesco Salata), è in programma Cento Voci, una giornata dedicata alla musica corale che prenderà il via alle 18 con il laboratorio di

circle singing per amatori a cura di Gabriele D’Angelo. Seguiranno i concerti di alcuni dei cori a cappella più interessanti del Lazio che proporranno canzoni che hanno segnato la storia contemporanea della musica italiana e internazionale: Vocal Oddity – Raffaele Monca (ore 19), Minuscolo Spazio Vocale (ore 19.30) e Le Mani Avanti (ore 20). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Fino al 22 settembre al Parco del Celio (ingresso da via del Parco del Celio) c’è Jazz&Image – Live @Colosseo, il festival jazz a cura dell’Associazione culturale Sound&Image. In programma questa settimana alle 21.30: Premio Internazionale New York (11 settembre); Mads Dogs (12 settembre); Alan Soul & The Alanselzer (13 settembre); Piji in Home Songwriter (14 settembre); Franco Piana Big Band (15 settembre); Tony Armetta Play Threegonos – Modern Jazz Unity (16 settembre); Antonio Onorato Newpolitan Band (17 settembre). Ingresso a pagamento; acquisto biglietto presso la biglietteria della manifestazione. Prenotazioni su prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com, chiamando allo 06.86781296 o su WhatsApp al numero 349.9770309.

Nella cavea all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con il concerto del 13 settembre della PFM – Premiata Forneria Marconi si conclude il Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma: 45 anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la celebre prog band torna con PFM canta De André Anniversary, uno show per celebrare il fortunato sodalizio con l’indimenticato cantautore genovese. Per l’occasione sul palco ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Il 14 settembre, invece, ad inaugurare la stagione Contemporanea 2024-25, nel Teatro Studio Borgna, sarà il PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble che proporrà due prime esecuzioni assolute di due brani scritti appositamente per il gruppo musicale: una composizione di Alessandra Ravera, Lifecycle, per trio con pianoforte, e un dittico di Paolo Rotili, Due Meditazioni, per soprano ed ensemble, su poesie di Leopardi ed Èluard.

Infine, il 15 settembre alle 20, in Sala Santa Cecilia, verrà presentato Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour. Il nuovo, avvincente concerto per scoprite i nuovi arrangiamenti sinfonici delle musiche del gioco “Final Fantasy VII Rebirth”, dai classici di Nobuo Uematsu alle nuove entusiasmanti opere di Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu, tutti eseguiti da un’orchestra e un coro di oltre cento musicisti guidati dal direttore Eric Roth, e con scene video ad alta definizione create in esclusiva da Square Enix.

Inizio concerti alle 21, salvo dove diversamente indicato. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Nell’Arena all’aperto del Teatro Tor Bella Monaca, l’11 settembre concerto Roma-Napoli 2.0, un viaggio nella musica napoletana e romana con l’Orchestra Popolare Aniene & Friends composta da Mauro Micozzi (batteria), Dario Cecili (tastiera e canto), Attilio Orati (chitarra), Marco Romano (basso, fisarmonica, organetto), Benedetto Ciucci (mandolino, chitarra acustica), Paolo Rainaldi (chitarra), Donatella D’ Andrea (voce), Silvia Lo Giudice (voce), Giuseppe Panimolle (voce) e Antonio Cerilli (voce). Il 12 settembre è la volta dello spettacolo di musica etno-folk-rock, narrazione e danza Il circo dei briganti con i T.U.L.S., acronimo di Trovatevi Un Lavoro Serio – Fabio Raspa (fisarmonica e cori), Massimo Paolini (frontman e chitarra acustica), Francesco Ciccone (violino e cori), Alessandro Cilona (flauto e cori), Stefano Scagnoli (chitarra elettrica e cori), Palmiro Magliocco (basso e cori), Evandro Gabiati (batteria), Bruno Governale (attore e cantante) e Emanuela Zura Puntaroni (mima e danzatrice) – che reinterpretano i brani dei Modena City Ramblers, dei Ratti della Sabine e di Fabrizio De André, accompagnando gli ascoltatori in un viaggio tra fatti storici, leggende popolari e temi attuali come l’immigrazione. Protagonisti del concerto The Show must go on, il 13 settembre, saranno invece i ReQueen – Antonio Capraro (voce e piano), Fabio Potenziani (chitarra e voce), Carlo Di Tore Tosti (basso e voce), Massimo Polidori (batteria) – con oltre 10 anni di esperienza, tra le migliori tribute band dei Queen in Italia. Il 14 settembre arriva lo spettacolo In bocca al lupo, viva il lupo! con Massimo Wertmuller che, accompagnato dalle musiche composte ed eseguite dal vivo dal M° Pino Cangialosi, guiderà il pubblico in un viaggio teatrale e sentimentale, poetico e irriverente sul millenario rapporto tra il lupo e l’uomo nella Storia, per riscoprire insieme una nuova politica della Natura. Infine, il 15 settembre, è la volta di Afrodivas, un intenso concerto-omaggio alle grandi interpreti blues, r’n’b, soul con alcune delle più belle canzoni di Aretha Franklin, Tina Turner, Whitney Houston, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna e tante altre, interpretate dalla voce di Alessandra Procacci accompagnata al pianoforte da Licia Missori. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Negli spazi del MACRO – dal foyer all’auditorium, alla sala cinema alla terrazza – proseguono anche il 13, 14 e 15 settembre, dalle 16 in poi, gli appuntamenti con Sonata, il festival dedicato a diversi linguaggi, video, suono, corpo e parola. Programma dettagliato delle giornate sul sito https://www.museomacro.it.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con accesso da via Nizza 138.

CINEMA

Nel piazzale della Centrale Montemartini (via Ostiense 106), si conclude L’Aperossa. Archivi, musica, memorie, il progetto firmato Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS. Gli ultimi Unarchive Lab, i focus di approfondimento sul riuso creativo del cinema d’archivio, in programma dall’11 al 13 settembre alle 20.30 vedranno protagonisti: Amor di Virginia Eleuteri Serpieri (11 settembre), La passione di Laura di Paolo Petrucci (12 settembre), Appunti romani di Marco Bertozzi (13 settembre). I tre registi incontreranno il pubblico.

Il 14 settembre, l’ultima serata della manifestazione sarà dedicata alla presentazione della Biblioteca dell’AAMOD, in programma alle 20.30: lo spazio sarà intitolato alla regista e montatrice sovietica Ėsfir’ Šub della quale sarà proiettato il film La caduta della dinastia dei Romanov. Ad introdurre l’evento saranno Letizia Cortini e Paola Scarnati. Interverrà la scrittrice Igiaba Scego. A presentare il film sarà invece il professor Dario Cecchi, docente alla “Sapienza Università di Roma”. Ingresso libero.

Prosegue fino al 4 ottobre, nella Sala Cinema del Municipio VI (via Natale Balbiani), la II edizione de La periferia raccontata dal cinema, progetto a cura dell’Associazione culturale Tramartis teatro delle donne. L’11 settembre alle 21 il programma prevede la proiezione di Sacro GRA di Gianfranco Rosi; alla stessa ora, il 12 settembre, sarà sullo schermo Gli amori di una bionda di Milo Forman. Il 16 settembre alle 19, Marco Abbondanzieri (Clama Cults) parlerà al pubblico delle colonne sonore nel neorealismo italiano nel corso dell’incontro La musica nei film; a seguire, alle 21, proiezione di Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini. Il 17 settembre alle 19 è in programma Dal Romanzo alla Sceneggiatura, laboratorio pratico sulla scrittura creativa condotto da Maria Vittoria Pelllecchia di Eikon; alle 21, verrà proiettata la pellicola Fame chimica di Antonio Bocola e Paolo Vari. Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail tramartisasscult@gmail.com o su WhatsApp al numero 328.1437441. Per incontri e proiezioni, la prenotazione è solo consigliata. Max 100 partecipanti.

Nel quartiere Esquilino, all’interno dei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II, si conclude il 15 settembre la programmazione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la storica arena cinematografica all’aperto a cura di ANEC LAZIO, giunta alla XXIV edizione. L’ 11 settembre alle 21.15 sarà sullo schermo Un mondo a parte di Riccardo Milani. Dal 12 al 15 settembre, l’arena ospita la V edizione del Flag Festival, la rassegna di letteratura, poesia, cinema e dei media arcobaleno. Si parte il 12 settembre, dalle ore 20.30, con Roma, santa e dannata di Roberto d’Agostino, Marco Giusti e Daniele Ciprì e, a seguire, Bellezza, addio di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Nei giorni seguenti: Cruising di William Friedkin (13 settembre ore 21); Come mi vuoi di Carmine Amoruso (14 settembre ore 21); Il vizietto di Edouard Molinaro (15 settembre ore 21). Biglietti disponibili online su www.cinevillageroma.it e www.vivispettacolo.it.

Al Teatro Ciak (via Cassia 692) prosegue Ciak Cinema Arena, la rassegna cinematografica del XV Municipio che, fino al 15 ottobre, propone cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici. In programma questa settimana le proiezioni di: Breakfast Club di John Hughes (13 settembre ore 20.30); Edward mani di forbice di Tim Burton (14 settembre ore 20.30); Stand by me di Rob Reiner (15 settembre ore 16.30). Ingresso libero.

Al Casilino Sky Park (via della Bella Villa 106), continua fino al 24 settembre CINEMA SUL TETTO – Visioni Periferiche, la rassegna cinematografica proposta da Fusolab che il martedì alle 21, propone un calendario di interessanti proiezioni su una terrazza panoramica posta a 18 metri di altezza. L’11 settembre la manifestazione ospita la retrospettiva Nuovo Cinema Oriente, dal nome dello storico Cinema Oriente, attivo proprio in viale della Bella Villa fino agli anni ‘70. Nel corso della serata, verranno proiettate due pellicole scelte dalla comunità locale all’interno di una rosa proposta dai curatori, anticipate da incontri volti a recuperare le memorie di quartiere. Il 17 settembre, invece, sarà sullo schermo il film Mia di Ivano De Matteo. Ingresso libero (max 200 spettatori).

Alla Casa del Cinema in Villa Borghese riprende nelle sale interne la programmazione a cura della Fondazione Cinema per Roma. Riflettori puntati sul mito di Marcello Mastroianni, a cent’anni dalla sua nascita, con la retrospettiva Viva Marcello, che fino al 30 settembre presenterà un ciclo di circa 50 titoli. Un lungo viaggio, dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, per ripercorrere la memorabile carriera del pluripremiato attore. Dalla commedia al dramma, dalla satira fino al grottesco, la retrospettiva mostra un attore unico, completo, indimenticabile, a suo agio fra i generi più disparati, grazie a una recitazione ricca di straordinarie sfumature. In settimana sono previste le proiezioni di L’assassino di Elio Petri (11 settembre alle 21); a seguire, il 12 settembre, con Una domenica d’agosto di Luciano Emmer (ore 18) e Divorzio all’italiana di Pietro Germi (ore 21); sarà poi la volta il 13 settembre di due film di Mario Monicelli, I Compagni (ore 18) e Casanova ‘70 (ore 21); e poi ancora il 14 settembre sullo schermo Scipione detto anche l’Africano di Luigi Magni (ore 18) e La decima vittima di Elio Petri (ore 21); tre proiezioni in programma il 15 settembre: si comincia al mattino, alle 11, con La Grande Bouffe (La Grande Abbuffata) di Marco Ferreri e a seguire, nel pomeriggio, Dramma della gelosia di Ettore Scola (ore 18) e I soliti ignoti di Mario Monicelli (ore 21); il 16 settembre si continua con Beyond the Clouds (Al di là delle Nuvole) di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders (ore 18) e C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (ore 21); infine, il 17 settembre Todo modo di Elio Petri (ore 18) e Le notti bianche di Luchino Visconti (ore 21). Biglietti online sul sito www.casadelcinema.it o www.boxol.it/casadelcinema.

Al Nuovo Cinema Aquila, l’11 settembre ultime proiezioni per: il film d’animazione Cattivissimo Me 4 di Chris Renaud e Patrick Delage; il drammatico Campo di battaglia di Gianni Amelio e la commedia Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Dal 17 settembre in arrivo il documentario Una vita all’assalto di Paolo Fazzini e Francesco Principini. Programmazione completa disponibile su www.cinemaaquila.it.

ARTE

Con il sottotitolo Living Fragments, prosegue fino al 12 ottobre la II edizione di If Body, la rassegna estiva di arti visive e performative proposta da Locales e a cura di Sara Alberani, Marta Federici e Chiara Siravo. Il 14 settembre, alle 20, appuntamento all’Angelo Mai (viale delle Terme di Caracalla 55) per un talk con l’artista e la curatrice nel corso del quale illustreranno il progetto. Ingresso libero.

Per Circo Sciarra a Quattro Venti, la rassegna a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, il 14 e 15 settembre dalle 11 alle 17.30, la piazza adiacente alla Stazione Quattro Venti (largo Federico Caffè) ospita Occupazioni. The perpetual dialogue, installazione composta da corde e tende che si modifica attraverso l’interazione del pubblico e che esplora l’attitudine del corpo a occupare lo spazio e il vivere in comunità. A cura di Francesca Grossi e Vera Maglioni. Accesso libero.

Al Palazzo Esposizioni Roma prosegue fino al 6 ottobre il progetto espositivo MATERIAE, a cura di Laura González Flores, che presenta le opere dell’artista messicano Javier Marín, scultore, disegnatore e pittore che da oltre 30 anni rende omaggio alla cultura e alla storia dell’arte italiana, contaminando i temi di ispirazione preispanica con forme e linguaggi propri del manierismo toscano e del barocco romano. Nello spazio espositivo di via Nazionale è presentata la produzione più recente di Marín, mentre un’altra sezione della mostra è allestita presso il Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano. Orari mostra: dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nel cortile del MACRO, fino al 16 febbraio 2025, è allestita l’opera Yard, storica installazione dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006), realizzata in origine nel 1961, in occasione della mostra collettiva Environments, Situations, Spaces alla Martha Jackson Gallery di New York. L’opera, presentata per la prima volta a Roma, dal 4 ottobre entrerà a far parte del percorso della mostra Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria. L’installazione, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, è visitabile ad ingresso gratuito da martedì a venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19; lunedì chiuso.

Tante le iniziative all’insegna dell’arte e della cultura promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tra le quali si segnala l’apertura al pubblico, l’11 settembre al Museo di Roma in Trastevere, della nuova mostra Dino Ignani. 80’s Dark Rome, visitabile fino al prossimo 10 novembre. In esposizione la serie di ritratti Dark Portraits scattati negli anni Ottanta dal fotografo Dino Ignani sulla scena della controcultura dark romana (e non solo), un vero tuffo nello spirito ombroso e al tempo stesso scintillante di quegli anni. Ai Dark Portaits sono affiancati anche ritratti di poeti e poetesse rappresentativi di quel periodo quali Dario Bellezza, Patrizia Cavalli, Amelia Rosselli e Valentino Zeichen.

È stata invece prorogata al 26 gennaio 2025 la mostra Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente in corso al Museo Napoleonico, un’occasione per immergersi nelle atmosfere esotiche rievocate dai circa 70 oggetti tra dipinti, stampe, quadri, disegni, fotografie, porcellane, lettere, diari, souvenir e “memorabilia” di varia provenienza, dal Giappone alla Cina, dall’Egitto all’India, che testimoniano la passione per le diverse civiltà orientali coltivata tra la metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento dal conte Giuseppe Primoli e dalla sua famiglia.

Come ogni secondo sabato del mese, inoltre, il 14 settembre alle 10 e alle 11, tornano le visite guidate gratuite alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali.

Nell’ambito di Luci su Massenzio, la manifestazione che ancora per tutto il mese di settembre propone un ricco calendario di attività ad ingresso libero da vivere nello scenario di una delle aree archeologiche più belle di Roma, in programma un doppio appuntamento: il 14 settembre, dalle 18.30, a cura dell’associazione Suodales in collaborazione con Anticae Viae e Ludi Romani si potrà assistere alla suggestiva rievocazione storica di una cerimonia funebre romana del quarto secolo. Il 15 settembre, a partire dalle 18.30 con repliche ogni 15 minuti (ultima replica alle 21.15), la grande area della Villa imperiale sarà il palcoscenico a cielo aperto di Giselle Geometry – Esercizi di stile, performance site-specific di danza itinerante in collaborazione con Emergenza Dance Company e l’associazione Atacama onlus, per raccontare tra vita, amore e morte la storia di Giselle in analogia con quella della nobildonna romana Annia Regilla, che abitò in questi luoghi prima dell’imperatore Massenzio. In entrambe le date, il sito rimarrà aperto in via straordinaria fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21.30).

Si segnala inoltre che, dopo la chiusura estiva di luglio e agosto, da inizio settembre è tornata nuovamente visitabile la Serra Moresca in Villa Torlonia, il complesso architettonico dalle linee arabeggianti realizzato tra il 1839 e il 1841 su progetto dell’architetto veneto Giuseppe Jappelli (da martedì a domenica ore 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.20. Pre-acquisto online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca). Ingresso gratuito per i possessori di Roma MIC Card.

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. A partire dal ciclo Archeologia in Comune che, il 14 settembre alle 11.30, propone una visita al Sepolcreto Ostiense, l’unica parte oggi visitabile di una vasta necropoli romana in uso dal I secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Appuntamento all’ingresso da Parco Schuster, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura.

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, il 17 settembre alle 16 è in programma la visita Non è la Torre Argentina ma del Papito, una delle poche torri medievali romane giunte a noi nella sua interezza, spesso confusa con la Torre Argentina, con la possibilità di entrare nel sito e salire fino al sottotetto. Appuntamento alla Torre, in piazza dei Calcarari.

In settimana proseguono gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: Space Opera (13 settembre alle 10 e alle 17; 15 settembre alle 10); From Earth to the Universe (in inglese – 13 settembre alle 12; 17 settembre alle 17); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (13 settembre alle 11 e alle 16; 14 settembre alle 10; 17 settembre alle 16); Ritorno alla Stelle (13 settembre alle 18; 14 settembre alle 11; 15 settembre alle 11 e alle 16; 17 settembre alle 18); Una dorata cupola di stelle (14 settembre alle 16; 15 settembre alle 17); La Notte stellata (14 settembre alle 17; 15 settembre alle 18). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it

KIDS

Nella Sala Cinema del Municipio VI (via Natale Balbiani), la II edizione de La periferia raccontata dal cinema, progetto a cura dell’Associazione culturale Tramartis teatro delle donne, per il piccolo pubblico, il 13 settembre alle 21 verrà proiettato Il bambino che scoprì il mondo, film d’animazione di Alê Abreu. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata alla mail tramartisasscult@gmail.com o su WhatsApp al numero 328.1437441 (max 100 spettatori).

Per Le voci del vulcano, rassegna multidisciplinare di Ti con Zero a cura di Fernanda Pessolano che punta a rileggere le aree naturali, il 14 settembre alle 11 nel prato in via Guido Miotto (nel Borgo di Cesano), la Compagnia Teatro Verde propone la performance di teatro ragazzi Storie all’improvviso, racconti di luoghi lontani, di lingue inventate e di popoli curiosi. Storie famose, inventate, rielaborate, storie di racconti e di sogni con Andrea Calabretta, Agnese Desideri, Diego Di Vella e Veronica Olmi. Nello stesso posto, ma alle 16, Eugenio Di Vito (danzatore e acrobata) e India Baretto (acrobata e ginnasta) della Scuola di Circo Tribulè condurranno un Laboratorio circense all’aria aperta, in cui bimbi di tutte le età, soli o accompagnati dai genitori, potranno scoprire e sperimentare le meravigliose arti del circo: acrobatica aerea, equilibrismo e giocoleria, con attrezzi colorati e affascinanti.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail levocidelvulcano@gmail.com.

A Villa Gordiani (ingresso via Dignano d’Istria, angolo via Francesco Salata), per La Città Ideale, rassegna di spettacolo dal vivo che celebra le comunità della periferia a cura A.S.A.P.Q. e con la direzione artistica di Fabio Morgan, il 14 e 15 settembre alle 16, Eugenio di Vito conduce Uguale per tutti, laboratorio di circo per le nuove generazioni. Gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Nella piazza adiacente alla Stazione Quattro Venti (largo Federico Caffè), per Circo Sciarra a Quattro Venti, la rassegna a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, il 14 settembre dalle 11 alle 13 e il 15 settembre dalle 16.30 alle 18.30 è in programma un laboratorio di Calcio Freestyle e Breakdance a cura di Scuola Calcio Freestyle, con Dario Piantadosi e Gabriele Seminara (gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail comunicazionezipzone@gmail.com). Il 14 settembre alle 16.30 tornano le Fiabe in stazione, letture animate di Francesco Picciotti: storie da ascoltare a occhi chiusi per immaginare, più che per vedere. Il 14 e 15 settembre, inoltre, dalle 16.30 alle 18.30, c’è In-20-AMO ai Quattro Venti, letture animate, giochi di motricità, esperimenti, magie e piccole performance teatrali attraverso cui bambine e bambini, con i loro genitori e i loro nonni, verranno accompagnati alla scoperta delle diverse forme di amore, per conoscere, in modo giocoso e divertente, l’importanza del rispetto di sé e degli altri e il valore del prendersi cura insieme dei beni comuni. Con Federico Marolla e Chiara Pizzi dell’Associazione CICA. Tranne dove diversamente indicato, la partecipazione è libera e gratuita.

L’Aperossa. Archivi, musica, memorie, il progetto dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS in programma alla Centrale Montemartini (via Ostiense 106), vede in calendario dall’11 al 14 settembre alle 16.30 Cinelab Kids, ciclo di laboratori creativi alla scoperta della pellicola cinematografica rivolto a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. I partecipanti avranno la possibilità di toccare con mano le pellicole cinematografiche per creare opere visive inedite ma anche entrare in stanza moviola e proiettare i propri lavori. Le attività, a ingresso gratuito, si svolgeranno nella Sala “Ansano Giannarelli”; prenotazione obbligatoria alla mail eventi@aamod.it (max 8 partecipanti).

A largo Indro Montanelli nel XIV Municipio fino al 5 ottobre è in corso la seconda edizione di Città in festa a cura di teatraltro e con la direzione artistica di Eduardo Ricciarelli e Gino Auriuso, che propone una serie di spettacoli, incontri e laboratori di teatro, danza, circo per adulti e bambini, con l’obiettivo di realizzare momenti di aggregazione culturale.

Tra i laboratori previsti in settimana, che si svolgeranno tutti dalle 17 alle 19, il 14 settembre con Francesca Serpe verrà affrontato il tema della “scenografia”, elemento fondamentale della messa in scena di una rappresentazione teatrale, danzata o circense. Tutto può diventare un elemento scenografico da usare per, attraverso la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo degli oggetti. Il principio necessario da sapere è quello di deformare per creare. Per bambini, gratuito con prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti).

A seguire il 15 settembre in programma il laboratorio “l’antropologia della performance” nato a partire dal libro “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità” di Paolo Apolito (il Mulino, 2014), un saggio scientifico fatto teatro, dal quale è nato il progetto dell’”antropologo a domicilio”, con pagina Facebook dedicata. Come un antico cantastorie, l’antropologo a domicilio va raccontando in giro storie che mostrano che i nostri corpi hanno una specialità che altri animali non hanno: sono in grado di “andare a tempo”, come fanno i musicisti quando suonano insieme, i ballerini quando danzano. Gli esseri umani sono sempre musicisti e danzatori, quando stanno bene insieme, quando scambiano simpatia, amicizia, affetto, amore. Per tutti (adulti e bambini), ingresso libero.

Per Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori per tutta la famiglia, a cura dell’Associazione Disambigua APS, a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), il 15 settembre dalle 11 alle 13, Progetto Seeds e il Melograno S.A.C. APS presentano Alla scoperta degli Artropodi, un laboratorio per scoprire le principali caratteristiche morfologiche di questi animali. Una panoramica completa delle principali classi che compongono il “phylum Arthropoda”: dai millepiedi e centopiedi, ai ragni e agli scorpioni, fino ai granchi e ai porcellini di terra, senza dimenticare gli insetti, veri e propri padroni del mondo animale. Per concludere, i ragazzi potranno interagire con esemplari vivi di diverse specie esotiche di insetti, crostacei, aracnidi e preparati zoologici. Alle 16.30 va in scena Nonna Cesca, una marionetta corporea che unisce il teatro di figura, la clownerie e l’antica tecnica del kamishibai, di e con Alessia Muntoni. Ingresso libero.

Al Teatro Villa Pamphilj, il 15 settembre alle 11, per Teatro Ragazzi, in programma IMPROCOMICS® – Storie di fumetti viventi. Lo spettacolo mette in scena un processo multidisciplinare grazie a una performance interattiva coinvolgente e l’alternarsi sul palcoscenico di due attori improvvisatori (Daniele Marcori e Fiamma Leonetti), un musicista (Andrea Allocca) e una disegnatrice (Vittoria Maria Leonetti). Quest’ultima, partendo dagli spunti grafici che il pubblico disegnerà prima dello spettacolo in maniera libera e autonoma, costruirà sul momento una sequenza di immagini che verranno proiettate live durante la performance. Gli attori improvvisatori, seguendo su un monitor le azioni grafiche del disegnatore, daranno vita a storie completamente improvvisate che in una dimensione 3D faranno immergere il pubblico negli stessi disegni da loro immaginati e trasformati in nuovi tratti grafici, storie e dimensioni sonore. A pagamento; info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolte ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma il 14 settembre, Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Accade tra le stelle (ore 12.00) e Vita da stella (ore 18.00), mentre il 15 settembre alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Tra le iniziative dedicate a bambini e ragazzi promosse questa settimana da Biblioteche di Roma, si segnala che l’11 settembre alle 17, presso la Biblioteca Borghesiana, si terrà l’incontro Roma Inedita Junior, una passeggiata virtuale per le strade della città alla scoperta di monumenti e curiosità (dai 5 anni). Info: 06.45460361 – borghesiana@bibliotechediroma.it.

Nell’ambito del progetto di Roma Capitale Scuola Diffusa 2024 volto a promuovere la cultura digitale, sono due gli appuntamenti in calendario questa settimana. L’11 settembre alle 10.30, presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium, prendono il via i Laboratori di Alfabetizzazione informatica, ciclo di incontri didattici rivolti ai giovani e aperto a tutti, a cura dall’Associazione Sentieri Popolari in collaborazione con il Municipio VIII (prenotazione all’e-mail sentieripopolari@gmail.com – 348.2579382 – 388.8061842). Alla Biblioteca Laurentina, invece, parte il progetto di coding e roboting #BackToSchoolDojo organizzato da MindSharing.tech con il supporto di Meet And Code. Il 14 settembre dalle 14.30 alle 17.30 si svolgeranno un laboratorio di coding con Scratch (bambini 7-11 anni) e un laboratorio di robotica (bambini 12-17 anni), mentre i genitori e gli ospiti avranno l’occasione di partecipare a un’esperienza di improvvisazione teatrale insieme al gruppo Gli Imp(r)ostori e Andrea Fumasoni. Attività gratuita (max 20 partecipanti a laboratorio) con prenotazione su Eventbrite.

INCROCI ARTISTICI

Il programma de L’Aperossa. Archivi, musica, memorie, il progetto dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS, propone dall’11 al 14 settembre alle 16.30 gli ultimi quattro appuntamenti di Un giorno al museo, ciclo di visite guidate alla Centrale Montemartini a cura dell’Associazione Vita Romana. Temi delle visite saranno: Lusso privato. Arredi e decorazioni delle domus romane (11 settembre); Donna romana. Il ruolo femminile tra Repubblica e Impero (12 settembre); Selfie! Il ritratto romano tra realismo e fisiognomica (13 settembre), Contenitore e contenuti: 10 capolavori in una centrale elettrica (14 settembre). A seguire, alle 18.30, l’Associazione culturale Marmorata169, sempre dal cortile della Centrale Montemartini, partirà con Esplora, una serie di passeggiate gratuite di circa un’ora a mezza nelle aree adiacenti al Gazometro, per favorire uno sguardo nuovo e più consapevole sul territorio (max 40 partecipanti). Gli ultimi appuntamenti saranno dedicati a: La Roma delle donne, sulle tracce di Elsa Morante (11 settembre), Il corpo di Pasolini (12 settembre), Garbatella ieri, oggi e domani (13 settembre), Pasolini dalle Ceneri di Gramsci alla violenza di una vita (14 settembre). Entrambe le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail eventi@aamod.it.

Inoltre, il 12 settembre alle 22.30, e in calendario la registrazione live del podcast scritto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, Morgana. Per l’episodio 54, Le Madri di Plaza De Mayo, con Tagliaferri, interverrà l’attrice Anna Foglietta. Ingresso libero.

Per il Queer Summer Festival a cura di Ondadurto Teatro, l’11 settembre alle 21.30 ci si sposta in piazza Giuseppe Garibaldi, nell’ambito di Piazza Gianicolo, per Summer Queer… incontra Rosy Di Carlo e Dalila Bagnuli. Ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicati alle voci dell’attivismo queer che vedrà protagoniste Rosy Di Carlo e Dalila Bagnuli. Ingresso libero.

Nel Municipio IX, dal 13 al 29 settembre, a cura di Decima50 – ETS torna il Decima Fest, manifestazione giunta alla III edizione, nata con l’intento di far socializzare e unire le persone che vivono nel quartiere di Decima, conosciuto nel mondo per la sua architettura unica, ideata e progettata dagli architetti Luigi Moretti e Adalberto Libera.

Per tre fine settimana consecutivi, ogni venerdì, sabato e domenica, nel parco del quartiere (in viale Camillo Sabatini), verranno proposti eventi di musica, cinema, mostre fotografiche, teatro, dibattiti e laboratori. Alcuni eventi si svolgeranno nel Centro Anziani (in via R. Lordi 7). Durante il festival si parlerà anche di riprogettazione urbana e di ambiente con dibattiti e workshop tematici. Ogni weekend, a partire dalle 19 verranno presentate mostre di fotografi emergenti accompagnati da momenti di divertimento con la musica di dj set. Saranno presenti, con i loro stand, anche altre associazioni del territorio.

La rassegna si aprirà il 13 settembre alle 16 presso il Centro Anziani con La Decima Oasi, laboratorio collettivo guidato dagli architetti Arturo Tranfo e Massimiliano Mirri per far conoscere, attraverso la fotografia urbana, la storia e l’architettura di Decima. Seguirà alle 21, nel parco, il concerto di musica rap dei Wiser Keegan e del giovane artista Sace all’interno della rassegna Millenari Night. Il 14 settembre, dalle 16 in poi ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica La Decima Oasi dedicata alle architetture del quartiere. In serata, sempre alle 21, sul palco saliranno i Liminal e i M.I.O. per due concerti all’insegna del progressive rock. Infine, il 15 settembre, a partire dalle 11 e fino alle 19, ancora presso il Centro Anziani spazio ai giochi di società con GDT Roma Players. Dalle 19, nel Parco, è previsto il laboratorio teatrale a cura di Vittorio Giannini, a cui seguirà alle 21 il concerto del gruppo Te Lo Do Io…Er Ponentino!, un viaggio attraverso le melodie e il patrimonio musicale della tradizione romanesca. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita per tutti.

Prosegue fino all’11 ottobre la III edizione di WIDE Art Based Spots, il progetto di PINGO Società Cooperativa Sociale Integrata che, presso le Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35), propone per tutta l’estate una serie di eventi – vernissage, dj-set, laboratori per bambine e bambini, workshop – costruiti attorno alla progettazione e alla realizzazione di opere d’arte permanenti, in un grande laboratorio creativo. Prende il via il 17 settembre Laboratorio Comunitaria, basato sui principi del design accessibile e della pedagogia ludica, incentrato sulla costruzione di sculture aeree, un particolare tipo di aquiloni, chiamati Eteria, condotto dall’artista e architetto Lorenzo Malloni. Fino al 20 settembre; orari: dalle 10 alle 18. Partecipazione gratuita (max 10 partecipanti) con iscrizione obbligatoria: info@industriefluviali.it.

È in corso Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 4° Festival dell’Agro Romano Antico, progetto a cura dell’associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS in partnership con l’associazione Ponte Lupo ETS e il FAI, con la direzione artistica di Urbano Barberini. Tra gli appuntamenti in programma questa settimana nella Tenuta San Giovanni in Campo Orazio (via Polense Km 30,100), il 14 settembre dalle ore 16 al tramonto c’è Giornalisti in prima linea, visita guidata a Ponte Lupo a cura di Marco Placidi di Sotterranei di Roma, con Sara Giudice e Nello Trocchia sui temi dell’attualità e cronaca nazionale e internazionale trattati nei loro ultimi libri. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it o al 350.0119692 (anche WhatsApp). Max 80 partecipanti.

Per Le città possibili – invasioni artistiche, il festival multidisciplinare a cura dell’associazione Valdrada Teatro, appuntamento il 16 settembre alle 19 al Teatro del Lido di Ostia con la presentazione del libro Scuola e Resistenza di Christian Raimo (Altreconomia, 2024): storia dell’ideologia della scuola dopo il fascismo, dalla Resistenza alla pedagogia democratica. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel Municipio X, a cura dell’Associazione Culturale Fabrica, dal 15 settembre prende il via DE-SIDERA ET DIS-ASTRA, progetto multidisciplinare in cui il teatro e la musica si intrecciano con il mito e l’archeologia. Il percorso si articola in 6 appuntamenti rivolti a tutti, dai più piccoli agli adulti, che si svolgeranno in varie sedi dislocate all’interno del Parco Archeologico di Ostia antica nelle giornate del 15 e 22 settembre e 6, 13, 20, 27 ottobre.

La mattina verranno svolti laboratori teatrali incentrati alternativamente sia sull’espressività del linguaggio del testo che su quello scenico/teatrale che ne scaturisce come veicolo di unione tra le diversità e saranno indirizzati a diverse fasce sia a persone adulte, amatori del movimento scenico, attori non professionisti, ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Nel pomeriggio si terranno invece visite guidate al Parco Archeologico di Ostia antica, curate ed effettuate da archeologi che da anni si occupano di divulgazione scientifica.

In contemporanea si terranno anche laboratori di racconto sui miti antichi riadattati per bambini dai 5 ai 10 anni.

Appuntamento la mattina del 15 settembre alle 10.30 per la presentazione della rassegna “De-sidera et Dis-astra”. A seguire, dalle 11 alle 13, si parte con il laboratorio-conferenza di teatro e di espressività per adulti. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, sono previste le passeggiate guidate per bambini e adulti e il laboratorio “Che mito!” per bambini (5-10 anni). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail: info@fabricassociazione.it.

Promosso da Dominio Pubblico ETS, dal 16 settembre al 6 ottobre arriva la 2^ edizione del Festival delle passeggiate – life in slow emotion che coinvolgerà due quartieri del Municipio XI, Trullo e Corviale. Il programma dell’iniziativa, composto da laboratori, workshop e processi di cittadinanza attiva, si sviluppa in 4 passeggiate poetiche e performative itineranti, distribuite lungo due weekend (28-29 settembre e 5-6 ottobre) e articolate in quattro itinerari, un percorso a tappe che si snoderà nel cuore dei due quartieri.

Alla guida delle passeggiate ci saranno il regista Tiziano Panici e la poetessa e cantautrice Giulia Ananìa, artisti poliedrici che da anni raccontano Roma e lavorano in territori periferici, insieme a tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della canzone, sociologi, scrittori e poeti.

Oltre ai tour verranno promosse anche una serie di attività collaterali, incentrate sulla partecipazione dei più giovani e sull’acquisizione di nuove conoscenze culturali ed artistiche.

Si parte il 16 settembre presso il Mitreo Arte Contemporanea (via Marino Mazzacurati 61-63) dove dalle 15 alle 17 è previsto l’incontro di introduzione a Strade aperte, laboratorio di

storytelling urbano performativo in collaborazione con Melting Pot, con il contributo della sociologa dell’arte Antonella Sciarra e dello street artist Paolo Colasanti in arte Gojo. A seguire, dalle 17 alle 19, si terrà l’incontro introduttivo al laboratorio Redazione e podcasting performativo, in collaborazione sempre con Melting Pot e realizzato grazie al contributo e al sostegno della piattaforma di travel podcast Loquis e di Radio 32.

Durante i giorni della manifestazione, sempre presso il Mitreo Arte Contemporanea, sarà inoltre ospitata una mostra temporanea con le opere di Giulia Anania e i poster di MA®T – Millenials A®t Work, progetto realizzato da Dominio Pubblico nel 2018 con gli artisti Gojo – Er Pinto – Yest – Solo – Diamond – Alessandra Carloni.

La partecipazione ai laboratori e alle passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma, il 14 settembre alle 11, il Teatro Biblioteca Quarticciolo ospiterà la presentazione del volume Ottava Zona. Pratiche di resistenza e reti clandestine a Roma a cura di Riccardo Sansone e Anthony Santilli (ANPPIA, 2024), un lavoro di ricerca attraverso documenti e tradizioni orali sui territori che costituivano l’VIII zona partigiana di Roma, nella periferia est della città: Pigneto, Tor Pignattara, Villa Certosa, Centocelle, Quarticciolo, Alessandrino e Quadraro. Interverranno Riccardo Sansone (La resistenza nelle borgate di Roma Est), Guido Farinelli (Osterie ribelli, ribelli in osteria) ed Eva Muci (Le donne resistenti dell’VIII Zona). Info: 06.45460701 – quarticciolo@bibliotechediroma.it.

Due gli appuntamenti in programma il 17 settembre, entrambi alle 17. Alla Biblioteca Raffaello, Ornella Spagnulo, con la moderazione di Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco, presenterà il suo recente saggio Alda Merini. La poetessa di tutti (Augh!Edizioni, 2024) e la raccolta di poesie d’amore Se il cuore non sanguina (La Rosa Edizioni, 2024). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alla Biblioteca Tullio De Mauro, invece, i curatori Rosella De Salvia e Rolando Galluzzi, in dialogo con Chiara Mazza e con un intervento di Arianna Camellini, presenteranno il volume San Lorenzo. Inchiostro e celluloide. Letteratura, poesia cinema e varia umanità (Edizioni Ponte Sisto, 2024), una raccolta di saggi, approfondimenti e testimonianze di personaggi che hanno attraversato la storia del quartiere, con uno sguardo in particolare sull’attività letteraria e le esperienze cinematografiche. Info: 06.45460631 – tulliodemauro@bibliotechediroma.it.