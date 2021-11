I nuovi appuntamenti di Roma Culture sino al 9 novembre 2021

Riceviamo e pubblichiamo

Al via una nuova settimana di eventi tra i quali anche gli appuntamenti delle manifestazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale “Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022”. Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni vincitrici dei bandi sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

CINEMA

Dal 6 novembre al 14 dicembre torna a Roma 48 Hour Film Project a cura dell’Associazione culturale Le Bestevem, il concorso per giovani filmmakers chiamati a cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio di 7 minuti da produrre totalmente nell’arco di 48 ore. Come di consueto si parte dalle masterclass propedeutiche online che il 6, 7, 13 e 14 novembre (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17) prepareranno i futuri partecipanti e non solo sulle tecniche principali nei campi della sceneggiatura della regia, della produzione e del montaggio. La partecipazione è libera e avverrà semplicemente collegandosi alla pagina Facebook di Le Bestevem o sul sito www.cinema48.it.

Pomeriggio speciale oggi alla Casa del Cinema con la proiezione alle 17.30 del documentario inedito Lele – Il magico mondo di Emanuele Luzzati, diretto da Matteo Valenti e prodotto da Coop Liguria con il patrocinio di Lele Luzzati Foundation e Fondazione Emanuele Luzzati – Teatro della Tosse, in occasione dei 100 anni dalla nascita dello scenografo ligure. L’omaggio a cura dell’ASC (Associazione Scenografi e Costumisti italiani) prenderà il via con l’introduzione del suo presidente Carlo Poggioli, dello scenografo Giovanni Licheri e del regista Matteo Valenti.

Dal 5 al 7 novembre in programma gli eventi in presenza della decima edizione del Nordic Film Fest, la rassegna che promuove la cinematografia dei paesi nordici, a cura delle ambasciate di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia e con la collaborazione del Circolo Scandinavo che presenterà anche la sezione speciale della serata di sabato 6 novembre. Il festival si svolgerà anche online sulla piattaforma Festival Scope dal 7 al 9 novembre. Oltre alle proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano o in inglese e ad accesso libero, il programma prevede presentazioni e incontri con ospiti internazionali (registi, attori, produttori, sceneggiatori) sia in presenza che online sulla piattaforma Festival Scope. Ad aprire ufficialmente l’evento, venerdì 5 novembre alle ore 18.30, sarà il documentario biografico di Kristian Petri e Kristina Lindström The Most Beautiful Boy in the World, con la presenza dell’attore Björn Andrésen e dei due registi. Tra le altre proiezioni: A Perfectly Normal Family di Malou Reymann, Beware Of Children di Dag Johan Haugerud, Garden Lane di Olof Spaak (6 novembre); A White White Day di Hlynur Palmason, Aniara di Pella Kågerman e Hugo Lilja, The Good Traitor, di Malou Reymann (7 novembre).

Fino al 10 novembre inoltre è ancora visitabile la mostra Il Marchese del Grillo 40°. I quadri di Enrico Appetito, che celebra i 40 anni dall’uscita del celeberrimo film diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi, attraverso 60 immagini inedite del fotografo di scena Enrico Appetito. Ingresso gratuito da lunedì a domenica ore 10-20.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni proseguono le proiezioni della rassegna Tarkovskij e il trascendente nel cinema dedicata alla filmografia del regista russo scomparso 35 anni fa, alla quale si affiancano film di alcuni dei grandi maestri del Novecento, autori spesso profondamente diversi tra loro il cui talento visionario ha avuto il merito di spingere il cinema verso nuove frontiere della rappresentazione. Questa settimana in programma: Ordet – La Parola di Carl Theodor Dreyer (3 novembre), Il tempo dei Miracoli di Goran Paskaljevic (4 novembre), Andrej Rublëv di Andrej Tarkovskij (5 novembre), Le onde del destino di Lars von Trier (6 novembre), Il profondo desiderio degli dei di Shōhei Imamura (7 novembre), Teorema di Pier Paolo Pasolini (9 novembre). Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria.

Al Nuovo Cinema Aquila venerdì 5 novembre alle ore 21,15 il regista Leandro Picarella incontrerà il pubblico per la presentazione del suo ultimo film, Divinazioni, vincitore del Premio Tënk Europe; modera Antonio D’Onofrio, giornalista di Sentieri Selvaggi. Sabato 6 novembre alle ore 21 i registi Kristina Lindström e Kristian Petri presenteranno il documentario Il Ragazzo Più bello del Mondo che ripercorre la vita pubblica e privata di Björn Andrésen, il ragazzino svedese che appena quindicenne divenne un’icona a livello mondiale dopo aver prestato il suo volto al bellissimo Tadzio nel capolavoro di Luchino Visconti, Morte a Venezia.

Durante la settimana si potranno invece vedere Freaks Out di Gabriele Mainetti, il thriller A White, White Day – Segreti nella nebbia di Hlynur Pálmason, i film drammatici Madres paralelas di Pedro Almodovar, I Giganti di Bonifacio Angius, La scuola cattolica di Stefano Mordini e il film di fantascienza Dune di Denis Villeneuve. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema.

TEATRO

Proseguono gli appuntamenti sulla drammaturgia contemporanea di Fabulamundi Playwriting Europe, a cura di PAV. Mercoledì 3 novembre dalle ore 14.30, sul sito web e sul canale Facebook di Pav, per il ciclo di videointerviste sul teatro In a New Light, si potrà usufruire del primo incontro con il drammaturgo serbo Đorđe Kosić (Belgrado, 1996). Lunedì 8 novembre invece, in diretta streaming gratuita sui canali Facebook di PAV e della rivista “Teatro e Critica” dalle ore 17, si terrà il secondo webinar del ciclo M.A.P.P.A., con Claudia Di Giacomo, Cinzia Spanò, Carmelo Rifici per condividere insieme ad artisti e operatori, una riflessione sulle strategie del settore culturale, potenziali e in corso, connesse al perseguimento delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale e ambientale.

Presso il Teatro Belli di piazza Sant’Apollonia, proseguono gli appuntamenti proposti dalla XX edizione di Trend – Nuove frontiere della scena britannica, a cura del Teatro Belli di Antonio Salines Srl. Mercoledì 3 novembre Massimo di Michele porta ancora in scena il monologo God’s New Frock di Jo Clifford, che, con caustica ironia, re-intreccia per lo spettatore l’atavica trama della storia più antica del mondo: la nascita del creato. Dal 5 al 7 novembre A Number di Caryl Churchill con Giuseppe Pestillo e Massimo Rigo, uno spettacolo che mette in scena i dubbi esistenziali di un giovane padre nella società contemporanea. Inizio spettacoli ore 21. (Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria: 06.5894875 – botteghino@teatrobelli.it). Lunedì 8 novembre spettacolo fruibile in streaming on demand The Pass di John Donnelly con Edoardo Purgatori, Giorgia Salari, Federico Lima Roque e Gianluca Macrì. I biglietti sono acquistabili sul sito www.teatrobelli.it.

Proseguono gli appuntamenti di Puro Teatro, la rassegna “senza fissa dimora” a cura dell’associazione culturale Teatro Rebis, che unisce alla programmazione incentrata sullo studio e la scoperta della scena contemporanea, la creazione della compagnia “Cactus formazione teatrale giovanile”. In programma spettacoli dal vivo e radiodrammi, incontri, residenze artistiche, installazioni e laboratori. Mercoledì 3 novembre alle ore 21, presso il Centrale Preneste Teatro, spettacolo dal vivo Il 45 giri di Astorritintinelli, due studi sul Paese e sull’Arte della scena, di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli (ingresso gratuito contingentato, prenotazione consigliata: rassegnapuroteatro@gmail.com – 340.4666795). Martedì 9 novembre alle ore 21, online sul canale Radio Frammenti, si potrà ascoltare il radiodramma Sotto il bosco di latte, l’ultima opera di Dylan Thomas, terminata nel 1953 dopo dieci anni di lavorazione, poco prima della morte dell’autore. Verrà presentata la prima parte del radiodramma, quella dedicata alla città che sogna e al suo risveglio.

Tanti gli appuntamenti di teatro e danza del Romaeuropa Festival. Al Mattatoio il 3 e il 4 novembre ultime repliche della surreale Conference of the Absent della compagnia tedesca Rimini Protokoll. Al Teatro Vascello, il 3 e 4 novembre la performance El hermoso misterio que nos une del danzatore spagnolo Jesús Rubio Gamo, mentre il 6 e 7 novembre la performance di danza Manifesto Cannibale del CollettivO CineticO, guidato da Francesco Pennini. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 4 e 5 novembre Cinque danze per il futuro con Davide Valrosso, un organismo scenico in cui si ibridano danze e concerto. Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Nell’ambito del programma gratuito di spettacoli e laboratori in streaming proposti dal progetto Piattaforma digitale I-Drama: innovazione e creatività, a cura dell’Associazione Culturale I-Drama Aps, sabato 6 novembre alle ore 21, dal Teatro Fara Nume di Ostia verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma www.idrama.it, lo spettacolo Siamo folli di Michele Oliva con la regia di Alberto Pignero. Quanta follia si nasconde nei nostri gesti quotidiani? La vicenda si sviluppa in un crescendo comico tra sorprese, inganni, disvelamenti.

Nell’ambito del ricco calendario di eventi proposto da Inside Out Contemporary Dance, a cura del Balletto di Roma, per promuovere la danza contemporanea, dal 2 al 6 novembre, dalle ore 10 alle 13, prove aperte – visibili online sul sito dell’associazione – della più recente produzione del Balletto di Roma: Astor, Un secolo di Tango, realizzata nel 2021 in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla. Sabato 6 novembre alle ore 15 seminario rivolto agli operatori di settore con il coreografo e vice-direttore artistico del Balletto di Roma, Valerio Longo. Prenotazione obbligatoria sul sito www.ballettodiroma.it.

Al Teatro India prosegue fino al 7 novembre la pièce Chi ha ucciso mio padre diretta da Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, dal testo del giovane scrittore francese Édouard Louis e interpretata da Francesco Alberici. In scena il legame problematico tra un figlio omosessuale e un padre che lo ha sempre rifiutato. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca la prima settimana di novembre è dedicata alla risata. Dal 4 al 6 novembre in scena Posso offrire un caffè? diretto e interpretato da Carlo di Maio che racconterà aneddoti e origini del tanto amato caffè napoletano. Dal 5 al 7 novembre La sorpresa una commedia dal ritmo incalzante presentata dalla compagnia Mc Sipario. Dal 9 all’11 novembre nella Sala Grande Giobbe Covatta e Pino Quartullo ci faranno innamorare di loro con Hollywood Burger della compagnia La Contrada. Dal 9 al 13 novembre la commedia Home, I’m Darling di Laura Wade con Valentina Valsania, Roberto Turchetta, Laura Nardi, Luchino Giordana, Elena Callegari, Roberta Mattei ci farà rivivere l’epoca dei fantastici anni ’50 dove però, nulla è come sembra. Prenotazioni: 06.2010579 – promozione@teatrotorbellamonaca.it. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

INCROCI ARTISTICI

Per il festival Flautissimo 2021, a cura dell’Accademia Italiana del Flauto, a partire da mercoledì 3 novembre alle ore 11, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, l’attrice Serena Sansoni leggerà La storia di Elsa Morante in cinque episodi. Il romanzo inquadra Roma e la plasma negli occhi dei suoi protagonisti, offrendola allo spettatore con una visione cristallina ed appassionata al tempo stesso.

(Max 30 persone). Domenica 7 novembre alle ore 12, primo appuntamento con Cerase, spettacolo itinerante a cura del Collettivo Nonnaloca, in cui sia le attrici (Marta Bulgherini, Irene Ciani, Camilla Tagliaferri e Veronica Chirra) che il pubblico si muoveranno in bicicletta in un percorso all’interno del Parco degli Acquedotti. Lo spettacolo è basato su una storia vera ed è composto da due sezioni che dialogano fra loro: un podcast di circa 40 minuti e delle “contaminazioni” attoriali con atti performativi dal vivo (max 15 persone). Per entrambe le iniziative ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: segreteria@accademiaitalianedelflauto.it.

Nell’ambito della manifestazione gratuita Storytelling nell’Oltre Aniene, a cura dell’associazione culturale Riverrun, giovedì 4 novembre, alle ore 18, presso la Palestra di via Montaione, si terrà il secondo appuntamento del workshop finalizzato ad indagare questioni inerenti alle specificità del quartiere, con interventi di Mauro Tetti, Alberto Marci, Laura Farneti, Lorenzo Mori (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, max 20 persone). Tutti gli incontri verranno trasmessi anche in streaming su Zoom. Prenotazione: 329.3465439 – info@riverrun.it.

Ai nastri di partenza la manifestazione AURA 2021, Alberi e uomini per resistere assieme, un progetto di resilienza culturale attraverso il quale l’Associazione AC Bell’Italia’88 intende raccontare gli alberi secolari di Roma – ben 50 esemplari – rendendoli per una volta i protagonisti principali di una narrazione. Come testimoni unici di epoche e personaggi differenti, infatti, questi giganti verdi della città passeranno in rassegna aneddoti e fiabe nell’arco di tre appuntamenti tra scienza, arte e teatro. Si comincia sabato 6 novembre alle ore 10.30 con il primo evento: si potrà ascoltare la voce del leccio piantato nel giardino della Biblioteca Vaccheria Nardi nel 1905, una quercia maestosa dal grande valore storico che per decenni ha regalato ombra e frescura alle giovenche della latteria. Si alterneranno le letture a cura di Shara Guandalini, la voce della storica Caterina Brazzi e dell’attore Gabriele Manili. Si concluderà con il laboratorio didattico a cura dell’artista Laura Stamerra che, attraverso l’utilizzo di materiali naturali e riciclati, guiderà i partecipanti nella realizzazione di un proprio manufatto artistico. Gratuito con prenotazione obbligatoria: info@bellitalia88.it – 335.5332224.

ARTE

La Sala Santa Rita dal 3 al 14 novembre ospiterà Sexy Movers del dancemaker e performer Aurelio di Virgilio. È il nono, in ordine cronologico, dei 12 progetti vincitori del “Bando di selezione Sala Santa Rita 2021”. Ad essere indagate, tra distanza ed empatia, cultura e scienza, sono l’amore, l’intimità, le relazioni umane e soprattutto le “connessioni”. Fonte di ispirazione è il saggio A general theory of love di Thomas Lewis, Fari Amini e Richard Lannon, che esamina il sentimento e le sue espressioni, dal punto di vista scientifico e in ottica culturale. “Cosa accade quando ci avviciniamo a qualcuno?” è l’interrogativo chiave della performance di 40 minuti che, nella dimensione scenica di una moquette blu 3×4, vede due corpi ripetere nel tempo percorsi geometrici, andando gradualmente ad acquisire informazioni sempre più definite sull’Altro, permettendo in tale modo anche all’osservatore di approfondire le relazioni tra i soggetti e sollecitandolo a meditare sulle “connessioni”. Fatta eccezione per il 10 e l’11 novembre, quando avrà luogo la performance con Sharon Estacio e Lucrezia Palandri – abiti di Marco Rambaldi – il setting scenico resterà aperto al pubblico che diventerà parte integrante del progetto, non mero osservatore ma protagonista. Ingresso libero da martedì a domenica ore 18-21.

Al via dal 5 novembre al 12 dicembre il progetto crossdisciplinare Ai Confini dell’Arte, a cura di Margine Operativo, giunto quest’anno alla quinta edizione. È un progetto attento ai processi sperimentali di creazione e alle opere d’arte “aperte”, che mette in rete artisti e progetti della scena contemporanea per produrre attraverso dei processi partecipativi e sei workshop gratuiti, rivolti agli Under 30, delle opere, delle performance e delle azioni artistiche che si confrontano con un tema del presente e del futuro: “confini / sconfinamenti”. Dove il ”confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo sconfinare è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuovi percorsi. Le opere e le azioni artistiche create durante i workshop (tenuti da Valerio Sirna, Alessio Spataro, Carolina Farina, Militant A, Luca Lòtano & Jack Spittle, Gianluca Del Gobbo) saranno presentate pubblicamente durante gli Eventi Artistici previsti a dicembre. Si comincia venerdì 5 novembre alle ore 16.30 con i primi workshop di Storytelling e di Rap. Si prosegue con i workshop di Esplorazione Urbana (sabato 6 novembre), di Video Mapping (lunedì 8 novembre) e di Fumetto (martedì 9 novembre). Iscrizione obbligatoria a lab@margineoperativo.net.

In occasione dei settecento anni trascorsi dalla morte di Dante Alighieri, nelle sale espositive della Biblioteca Villino Corsini sarà ospitata dal 6 al 13 novembre la mostra Dante a Villa Pamphilj, suggestivo viaggio nell’opera dantesca, articolata in due sezioni: VE-DA. Il vero Dante – La realtà del viaggio ultraterreno del poema dantesco e Suggestioni ispirate alla vita e alle opere di Dante. Gli artisti esprimono, attraverso varie forme d’arte, i loro sentimenti suscitati dalla vita e dalle opere di Dante. Ingresso libero, dal martedì a sabato, negli orari di apertura della Biblioteca.

Al via dal 6 novembre al 18 dicembre la dodicesima edizione del progetto Scegli il Contemporaneo – Ti racconto Roma, a cura di “Senza titolo” – Progetti aperti alla Cultura. Tema centrale di questa edizione è la narrazione come mezzo di trasmissione della conoscenza, momento di condivisione e relazione interumana. In programma 11 appuntamenti gratuiti, in presenza e online, con artisti, scrittori, illustratori e divulgatori scientifici che condurranno nelle vesti di narratori, alcune visite speciali alle mostre più interessanti della capitale dedicate alla valorizzazione dell’arte contemporanea e ospitate nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a Palazzo delle Esposizioni e al MACRO. I narratori speciali di questa edizione sono Valerio Millefoglie, Susanna Mattiangeli, Simone Rea, Allison Grimaldi Donahue, Fausto Gilberti, Maria Adele Del Vecchio e Martina Di Ciano di Tecnoscienza. Si comincia sabato 6 novembre alle ore 11, online, con il reporter, scrittore e performer Valerio Millefoglie, che sarà protagonista di un dj set a parole” ambientato negli spazi del MACRO restituendo una lettura originale delle opere e degli spazi del museo. Il video, realizzato dal filmmaker Domenico Catano, sarà fruibile sui canali social Facebook, Instagram e YouTube di Senza Titolo. Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre al MACRO ma in presenza, l’autrice e illustratrice di libri per l’infanzia Susanna Mattiangeli terrà un laboratorio per bambini (6-11 anni) anticipato da una visita animata alle opere della mostra in corso Retrofuturo. Appunti per una collezione. Domenica 7 novembre alle ore 11, sempre online sui canali ufficiali di Senza titolo, Valerio Millefoglie racconterà il MACRO in un podcast dedicato al pubblico adulto e al pubblico non vedente. Prenotazioni: obbligatoria per gli incontri in presenza: info@senzatitolo.net.

Nell’ambito di Art Stop Monti, a cura di Nufactory, fino all’8 novembre a caratterizzare i due billboard interni della stazione Cavour della Metro B è l’opera site specific dell’artista Er Pinto.

Venerdì 6 novembre, sul sito e sui canali social Facebook e Instagram della manifestazione, l’artista racconterà il suo approccio al progetto in una intervista con Nufactory.

All’Auditorium Parco della Musica, nel Sound Corner, fino al 19 novembre a cura di URTeatro in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e Romaeuropa Festival, è ospitata la videoinstallazione The Joyful Human del regista e performer Riccardo Festa con le musiche originali di Daniele Roccato. Si tratta di un dispositivo filosofico-performativo di critica materiale della gioia ispirato all’opera The Perfect Human di Jorgen Leth. Ingresso libero.

Nel foyer del Teatro del Lido dal 5 al 28 novembre, è ospitata la mostra a ingresso gratuito CartAE – cartografia estetica, a cura di Luisella Zambon, Giancarlo Chirico e Gianluca Marasca. Esposte le opere di tredici degli artisti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto Cartae: 40 carte d’artista, di stili tutti diversi, per giocare con le immagini, creare connessioni, raccontare storie. Orario: da venerdì a domenica ore 17-20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che domenica 7 novembre, torna l’ingresso gratuito per tutti nei musei civici e nelle aree archeologiche. Fanno eccezione alla gratuità le mostre: I marmi Torlonia. Collezionare capolavori ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, Klimt. La Secessione e l’Italia al Museo di Roma, Alberto Biasi. Tuffo nell’arcobaleno al Museo dell’Ara Pacis. A queste mostre è consentito l’ingresso con biglietto ridotto per i possessori della MIC Card.

Per il ciclo di incontri aMICi, venerdì 5 novembre alle ore 17, al Museo di Roma in Trastevere si terrà la visita guidata gratuita (max 15 persone) alla mostra in corso Calogero Cascio. Picture Stories, 1956-1971: guide d’eccezione saranno Diego e Natalia Cascio con Roberta Perfetti e Silvia Telmon, che illustreranno il percorso della prima rassegna antologica e storico-critica dedicata a uno dei grandi protagonisti della fotografia italiana del secondo Novecento, il fotoreporter siciliano Calogero Cascio (Sciacca, 1927 – Roma, 2015). Ancora per aMICi, martedì 9 novembre alle ore 16.30 alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi, in programma la visita guidata gratuita (max 10 persone) condotta da Daniela Vasta all’esposizione Ciao Maschio. Volto potere e identità dell’uomo contemporaneo. Uomini di potere, dittatori, atleti, padri, artisti: sono alcuni dei “ruoli” che la mostra analizza nel loro sviluppo storico ed evoluzione nel tempo.

Si segnala infine che per il ciclo di conferenze online gratuite dedicate a Roma, in occasione dei 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale, lunedì 8 novembre alle ore 17.30, sulla piattaforma Google Suite, si potrà seguire l’incontro Il mercato dell’arte nella Roma postunitaria: figure, opere, contesti, a cura di Giovanna Capitelli. Con l’ausilio delle fonti documentarie, di diari, di materiale fotografico e bibliografici, l’intervento propone un ritratto il più movimentato e fedele possibile del vivace mercato dell’arte della Roma post 1870, mettendo a fuoco i profili di alcuni dei suoi protagonisti.

Per le visite guidate e le conferenze, prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). Il link per partecipare viene inviato all’atto della prenotazione.

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito del programma di eventi che accompagna la mostra in corso Tre stazioni per Arte-Scienza dedicata all’incontro fra arte, scienza e società (visitabile fino al 27 febbraio 2022), giovedì 4 novembre alle 18.30 si terrà l’incontro Come si sviluppa e come si esaurisce una pandemia? Una storia naturale e sociale con lo storico della medicina, Bernardino Fantini, che offrirà la chiave per comprendere meglio il nostro presente.

La mostra Tre stazioni per Arte-Scienza si sviluppa in tre sezioni: La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città, a cura di Fabrizio Rufo e Stefano Papi, che racconta la storia delle idee scientifiche e il loro impatto nella società attraverso i grandi scienziati che a Roma hanno lavorato e le grandi scoperte che sono state fatte nella capitale; Ti con zero, a cura di Paola Bonani, Francesca Rachele Oppedisano e Laura Perrone, che analizza l’aspetto artistico della relazione interpretata da trenta artisti, italiani e internazionali, coinvolti nella mostra; Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro, a cura di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Vincenzo Barone, Fernando Ferroni, Vincenzo Napolano, Antonella Varaschin, che illustra alcune delle molteplici sfaccettature dell’idea di incertezza, concetto scientifico e aspetto centrale dell’esistenza umana, e i modi in cui la scienza fa i conti con essa. (Biglietti online su https://ecm.coopculture.it). Fino al 27 febbraio 2022 prosegue anche la mostra ad ingresso gratuito Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea. Orari di tutte le mostre: dalla domenica a giovedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10-22.30, chiuso lunedì.

Al Mattatoio, fino al 9 gennaio 2022 è allestito il progetto espositivo Conosco un labirinto che è una linea retta, sviluppato dall’artista Dora García e curato da Angel Moya Garcia. I due padiglioni 9A e 9B si specchiano, sdoppiandosi attraverso la psicoanalisi e la narrativa labirintica, e si articolano in un allestimento binario – da un lato una proiezione, dall’altro una serie di performance – come due sentieri che si biforcano e si congiungono solo attraverso un’osservazione attiva che invita il visitatore a non considerare l’indifferenza come un’opzione praticabile e a decidere coscientemente se entrare in una situazione o sottrarsi ad essa. Ingresso libero, da martedì a domenica ore 11-20.

Al MACRO, per le mostre dell’autunno 2021, la sezione IN-DESIGN ospita dal 3 novembre Win A New Car (opening dalle ore 18 alle 21). VIER5, studio fondato a Parigi dai designer Marco Fiedler e Achim Reichert, si racconta al pubblico attraverso un archivio di immagini, statement visivi, edizioni, oggetti e progetti dal 2002 fino a oggi: dalle pubblicazioni e i libri d’artista alle sperimentazioni percettive e sonore, dalle grafiche per CAC Brétigny all’identità visiva di documenta 14. Ingresso libero.

MUSICA

Nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia giovedì 4 novembre alle ore 19.30 (repliche venerdì 5 alle ore 20.30 e sabato 6 alle ore 18) nell’esecuzione della suite dal Cavaliere della rosa di Richard Strauss e l’ouverture Die Fledermaus di Johann Strauss, ci sarà Lorenzo Viotti, trentenne neo direttore musicale della Netherlands Philharmonic orchestra e della Dutch National Opera di Amsterdam. Nel concerto farà il suo debutto anche il violinista Giuseppe Gibboni solista nel Concerto per violino di Čajkovskij.

Lunedì 8 novembre alle ore 20.30, nel recital per la stagione da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si esibirà invece il coreano Seong-Jin Cho, uno dei più interessanti pianisti della sua generazione, che eseguirà musiche di Janáček, Ravel e Chopin. Biglietti online: https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica, per la programmazione della Fondazione Musica per Roma, venerdì 5 novembre alle ore 21, nella sala Sinopoli, Tosca in concerto presenta il suo nuovo album Morabeza che contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica del mondo, brani della tradizione. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nella Casa del Jazz, sempre a cura della Fondazione Musica per Roma, domenica 7 novembre alle ore 11, quinto appuntamento del ciclo di conversazioni 8 Bugie sul Jazz con Marcello Piras: il tema dell’incontro è La bugia dell’orchestra. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Fino al 21 novembre la 45ma edizione del Roma Jazz festival, prodotto da International Music Festival Foundation, propone un ricco calendario di concerti. Il titolo dell’edizione, “Jazz Code”, evidenzia come il jazz sia un genere open source per eccellenza, che vive di contaminazioni e rielaborazioni, in cui la musica si confronta anche con le arti visive. Presso l’Auditorium Parco della Musica, mercoledì 3 novembre concerto di Francesco Bearzatti con Tinissima Quartet ispirato al personaggio di Zorro. Venerdì 5 novembre concerto del trio sperimentale Ugoless feat. Domenico Sanna. Sabato 6 novembre in Jazz is a (Video) Game la Young Art Jazz Ensemble guidata da Mario Corvini, presenterà composizioni ed arrangiamenti originali a commento di video artistici realizzati da filmaker internazionali. Lunedì 8 novembre sul palco il trombettista Theo Croker. (Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.). Presso il MONK (Via Giuseppe Mirri, 35) invece domenica 7 novembre in programma tre concerti: aprono i The Tangram, band del neo-soul italiano (ore 12), seguiti da La Batteria, band che si muove tra funk, hip-hop, free jazz, psichedelia (ore 17), chiudono gli Studio Murena, un gruppo di 5 studenti di Conservatorio che accompagnano il rapper Carma (ore 21).

LIBRI

Proseguono in settimana gli appuntamenti, gratuiti e fruibili in presenza e online, del Festival europeo della poesia ambientale, a cura di Saperenetwork srl. Tra gli eventi in programma, mercoledì 3 novembre alle ore 15, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia Università La Sapienza (Via Carlo Fea, 2) lectio magistralis con il poeta Luciano Cecchinel. Alle ore 21, in diretta streaming sarà trasmesso un incontro sulle nuove generazioni di poeti attenti all’ambiente: Marco Paone (docente), Francesca Tuscano, Valentina Murrocu, Michele Lazazzera, Luigi Fasciana (poeti). Giovedì 4 novembre alle ore 16 presso la Libreria L’Altra Città (Via Pavia, 106) reading letterario con Tiziano Fratus (poeta ambientalista) e Valentina Gentile (giornalista). La sera, alle ore 21, in diretta streaming, reading letterario con Jan Dost (poeta ambientalista curdo siriano), Angiola Codacci (direzione artistica), Giorgio De Finis (direttore Maam). Venerdì 5 novembre alle ore 21, in diretta streaming, reading con i poeti europei Claudio Damiani, Silvia Girardi, Massimo D’Arcangelo, Nuno Judice, Alexandra Petrova, Natasha Sardzoska. Sabato 6 novembre alle ore 10, in diretta streaming presentazione del progetto speciale Krill e reading di Gabriele Belletti (scrittore), Simone Corallini (filmmaker), Elena Pagliarino (ricercatrice ambientale), Arturo Armone (regista teatrale), Serenella Iovino (docente universitaria). Alle ore 17, in diretta streaming, proiezione del documentario Logos Zanzotto alla presenza del regista Denis Brotto.

Nell’ambito della programmazione culturale di Biblioteche di Roma si segnalano diversi incontri dedicati a libri ed autori.

Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, per il ciclo “Mai visto a Roma” – anteprima della mostra-mercato Arte in Nuvola, la nuova Fiera d’arte moderna e contemporanea di Roma che avrà luogo alla Nuvola di Fuksas dal 18 al 21 novembre – mercoledì 3 novembre alle ore 17.30 si terrà l’incontro con Cecilia Canziani (curatrice indipendente), Ombrelloni (Spazio no profit), In Situ (Spazio no profit), Castro project (Spazio no profit), Silvia Simoncelli (direttrice di Naba, Roma).

Presso la Biblioteca Villa Leopardi, giovedì 4 novembre alle ore 17, presentazione del libro La rosa di Dante: il poeta, il fiore, la santa di Giuseppe Rescifina (Silvio Pellico, 2021) sarà presente l’autore. Prenotazione obbligatoria (max 30 persone): ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, giovedì 4 novembre alle ore 17, presentazione del libro Hotel Penicillina di Anna Ditta, Marco Passaro e Andrea Turchi (Infinito Edizioni, 2020). Saranno presenti gli autori. Prenotazione obbligatoria: ill.fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it – 06.45460751/2.

Presso la Biblioteca Valle Aurelia, in occasione dei 200 anni dalla nascita di F.M. Dostoevskij, giovedì 4 novembre alle ore 18, performance e presentazione del romanzo Anja, la segretaria di Dostoevskij di Giuseppe Manfridi (La Lepre, 2019). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 6 novembre alle ore 16, presso la Biblioteca Laurentina, presentazione del romanzo noir Il venditore di rose di Dario Sardelli (Einaudi, 2021). Partecipa l’autore. Modera Marco Guerra. Consigliata la prenotazione: 06.45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it.

Lunedì 8 novembre alle ore 16.30, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, presentazione del libro Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un paese che non guarda al futuro, di Annalisa Cuzzocrea (Edizioni Piemme, 2021). Con l’autrice interverrà la professoressa Marisa Giampietro.

Presso la Biblioteca Casa delle Letterature, martedì 9 novembre alle ore 18 presentazione del libro Il Vangelo degli angeli di Eraldo Affinati (HarperCollins 2021). Letture di Margherita Tiesi. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

KIDS

Al Teatro India, debutta mercoledì 3 novembre Kafka e la bambola viaggiatrice, racconto per un pubblico di adulti e bambini dell’incontro romanzato, singolare e profondo, tra il grande scrittore ceco e una bambina. Ispirato al romanzo dello scrittore catalano Jordi Sierra i Fabra, creato da teatrodelleapparizioni e diretto da Fabrizio Pallara -ideatore del programma per le nuove generazioni del Teatro di Roma- lo spettacolo propone anche tre matinée programmate appositamente per le scuole.

Al Mattatoio, per i bambini dai 5-6 anni in su Romaeuropa Festival propone diversi spettacoli. Dal 5 al 7 novembre in scena Biancaneve una rivisitazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm, a cura della compagnia del Teatro del Carretto. Sabato 6 e domenica 7 novembre lo spettacolo di mimo Bakéké con Fabrizio Rosselli e lo spettacolo di circo contemporaneo e danza Gretel della Compagnia Quattrox4. (Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it).

Per l’occasione, presso la Galleria delle Vasche al Mattatoio, sabato 6 e domenica 7 novembre alle ore 15, sarà presente L’Apelettura, il piccolo mezzo a tre ruote di Biblioteche di Roma che trasporta l’amore per il libro e per la lettura attraverso la città, per un viaggio narrativo attraverso storie, avventure e racconti sul nostro meraviglioso pianeta Terra. Per partecipare al programma di letture è necessario prenotarsi a: kids@romaeuropa.net.

Al Teatro del Lido di Ostia, sabato 6 e domenica 7 novembre (entrambi i giorni alle ore 16 e alle 18), appuntamento con Pinocchio in Pinocchio uno spettacolo storico della compagnia Accettella, rivolto soprattutto ai bambini ma anche agli adulti di ogni età. Le marionette sono opera di Ferdinando Codognotto, uno dei maggiori scultori del legno italiani, le voci registrate -del Grillo parlante e di Mangiafuoco- di attori del calibro di Leo Gullotta e Paolo Lombardi. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo sabato 6 (ore 19) e domenica 7 novembre (ore 16) in scena Mattia e il nonno dal romanzo di Roberto Piumini, con Ippolito Chiarello e la regia di Tonio De Nitto. Il nonno insegna al nipote Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Biglietti online su http://www.2tickets.it. Prenotazioni: 06.69426222 – biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it.

La ludoteca viaggiante di URBAN LUDmobile, a cura di Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus, domenica 7 novembre alle ore 15 arriva a Tor Pignattara nel V Municipio, con il suo ricco repertorio gratuito di giochi, laboratori, piccole performance di circo e letture. Dalle ore 15 alle 18, presso l’Oratorio della Parrocchia S. Barnaba (Piazza dei Geografi, 15) si alterneranno diverse attività per bambini e famiglie: dai laboratori di recupero artistico di carta e cartone, al giardinaggio con l’impiego di contenitori ottenuti da materiali di riciclo, dalla creazione di un vero e proprio giardino zen da tavolo, alle esplorazioni per scoprire l’ambiente circostante.