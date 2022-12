I piccoli infioratori della città di Bolsena ricevuti da Papa Francesco

Riceviamo e pubblichiamo

I piccoli infioratori della città di Bolsena da Papa Francesco in Vaticano. L’incontro si è tenuto mercoledì 21 dicembre, nel corso dell’udienza generale alla Sala Paolo VI. I bambini, accompagnati dai genitori e dal presidente dell’Associazione infioratori Bolsena Roberto Basili, sono stati ricevuti dal Santo Padre a cui hanno mostrato il progetto artistico realizzato con le sue parole dedicate alla pace. “I bambini hanno disegnato su fogli di carta bianca petali colorati contenente parole di pace – afferma il presidente Basili – che, uniti insieme, formavano tanti fiori, come quelli usati per realizzare i tappeti floreali della nostra infiorata. L’incontro è stato molto emozionante. Papa Francesco ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto, esortando i piccoli a continuare sulla strada intrapresa”. L’iniziativa rientra in un progetto a più ampio respiro che vuole coinvolgere i bambini in un percorso di costruzione della pace. “L’educazione alla pace comincia in famiglia, continua a scuola e prosegue nella società – conclude il presidente Basili -. Enti locali, istituti scolastici, associazioni laiche e religiose possono e devono collaborare per creare una fitta rete di attività rivolte a formare nuovi cittadini critici e consapevoli, a promuovere il dialogo e il confronto e ad avvicinare culture diverse”.