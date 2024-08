I Ping Pong Alpha in finale ai Mondiali di Hip Hop 2024: domani 10 agosto a Phoenix l’atto conclusivo

L’hip hop italiano ha toccato nuove vette grazie alla megacrew Ping Pong Alpha, che ha conquistato un posto nella finale dei Mondiali di Hip Hop 2024 che si terrà il 10 agosto al Mullett Arena di Phoenix: è la prima volta che una megacrew italiana raggiunge questo livello della competizione. Dopo aver ottenuto un impressionante terzo posto nei preliminari e una brillante seconda posizione nelle semifinali, i Ping Pong Alpha rappresenteranno l’Italia nella finalissima, accanto a squadre provenienti da Filippine, Canada, Repubblica Dominicana e Thailandia.

Una fusione di talenti e creatività

I Ping Pong Alpha sono il risultato di una fusione tra due crew di spicco: i Ping Pong Pang, guidati dai talentuosi Patrizio e Rachele Ratto di Tarquinia e Civitavecchia, e gli Alpha, una crew capitanata da Antonio Buonavoglia di Fiumicino. La caratteristica distintiva di questa megacrew è l’integrazione di racchette e palline da ping pong nelle loro coreografie, una mossa che ha affascinato pubblico e giudici per la sua complessità e originalità. Questa combinazione unica di talento e innovazione ha permesso ai Ping Pong Alpha di emergere in una categoria estremamente competitiva, con oltre 40 crew provenienti da tutto il mondo.

L’Italia tifa per i suoi eroi dell’Hip Hop

L’entusiasmo per la finale è palpabile. “Il livello della competizione è alle stelle, e siamo onorati di essere la prima megacrew italiana nella storia dell’hip hop a raggiungere la finale mondiale,” hanno dichiarato i membri dei Ping Pong Alpha. Questa performance non solo rappresenta un successo personale per i Ping Pong Alpha, ma anche un momento significativo per l’hip hop italiano sulla scena mondiale, dimostrando che con passione e innovazione, i sogni possono davvero diventare realtà.