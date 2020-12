I ricordi felici in un’immagine: per Natale l’idea regalo di Roberto Romano con il “Christmas Shooting Time”

Un servizio fotografico direttamente a casa propria, per immortalare i propri momenti felici. Magari sotto il proprio albero di Natale, oppure per avere le immagini ricordo dell’attesa di un nuovo arrivo in famiglia! Insomma, un book personalizzato che diventa uno splendido ricordo per la famiglia e per i propri piccoli, realizzato a domicilio.

Sono tante le opportunità che l’obiettivo di Roberto Romano, fotografo di Tarquinia, è pronto a cogliere e fermare in una immagine: dalla soddisfazione personale di un proprio book fotografico alla raccolta di immagini di felicità in famiglia, dalle cerimonie – sperando di tornare presto a viverle appieno – alla dolce attesa di un figlio.

E in vista delle festività natalizie – che per l’occasione lo hanno visto autore degli scatti della campagna #extraclaus – Roberto lancia l’offerta “Christmas Shooting Time”, per immortalare i momenti felici e l’atmosfera natalizia e salvarli nel proprio album dei ricordi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando direttamente il fotografo su Whatsapp – 334 5747689 – Instagram @roberto.romano.ph, Facebook Roberto Romano Photographer o sul nuovo sito internet robertoromanofotografia.it. Oltre alla possibilità di richiedere un book per la propria famiglia, il “Christmas Shooting Time” è anche una bella idea regalo, pronta a diventare un buono acquisto spendibile senza data di scadenza.