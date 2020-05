I sapori di Cina e Giappone comodamente a casa: ecco le offerte da asporto o a domicilio de La Rotonda 2 per Tarquinia e Montalto

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

I sapori della Cina e del Giappone nella comodità di casa propria.

La Rotonda 2, ristorante di cucina cinese e sushi, è aperto tutte le sere con il servizio di asporto con possibilità di consegna a domicilio.

Per chi verrà a ritirare la cena al nostro ristorante in Via Palmiro Togliatti, ogni 20€ di spesa riceverà una lattina di Coca Cola in omaggio. Con 30€ di spesa una bottiglia di birra in omaggio.

Per la consegna a domicilio, l’importo minimo è di 30€ senza spese aggiuntive. Il lunedì ed il giovedì si effettuano consegne anche a Montalto di Castro. L’importo minimo è di 40€ + 5€ di consegna. Con ordini superiori ai 60€ la consegna è gratis!!

Per ordinare, consultare il menu che potete trovare sulla pagina Facebook o Instagram (La Rotonda 2) e mandare un messaggio Whats App al numero 3240973086, specificando se si preferisce la consegna a domicilio o il ritiro presso il ristorante. Gli ordini devono essere effettuati entro le 18.30.