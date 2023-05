Iberdrola Green Cross: domenica 28 maggio a Montalto appuntamento con il cross per runner adulti e bambini

Un inedito quanto appassionante appuntamento con la corsa campestre nell’ambiente splendido tra Montalto di Castro e il Parco di Vulci: domenica prossima, 28 maggio, si corre la prima edizione dell’Iberdrola Green Cross, gara competitiva e manifestazione non competitiva i cui percorsi si snoderanno sul nuovo Parco Fotovoltaico Iberdrola in località Camposcala con splendida appendice di gare giovanili.

La prova competitiva, sulla distanza di 7 kilometri, scatta alle 9 e 30 ed è aperta a tutti i tesserati FIDAL, UISP e altri enti di promozione sportiva e a tutti coloro che presentino un certificato agonistico valido per l’atletica leggera. Iscrizione offerta da Iberdrola: premi per i primi tre assoluti femminili e maschili e per le categorie come indicato dal volantino riportato in fondo. Preiscrizione obbligatoria a segreteria@montaltosport.it entro sabato 27 giugno alle 12. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Stesso orario di partenza per la non competitiva, per cui non è richiesto certificato medico, sulla distanza di 5 o 7 km. Possibilità per una apsseggiata da 2,5 km. Stesse modalità di preiscrizione, anche in questo caso offerta da Iberdrola.

Dalle 10 e 30, poi, spazio alle gare giovanili: da 0 a 17 anni, iscrizioni (gratuite, grazie a Iberdrola) sul posto, quindi partenze in serie (vedi il volantino in basso). Premiazioni per tutti i partecipanti, pacco gara, pacco ristoro e premi di società.