ICS Beach Volley Tour Lazio: il 20 e 21 luglio, a Montalto di Castro, il gran finale della 20^ edizione

Riceviamo dalla Fipav Lazio e pubblichiamo

Dopo quattro intense settimane, con oltre 160 coppie maschili e femminili di beacher a confrontarsi sulle spiagge più belle e frequentate del litorale laziale, sabato 20 e domenica 21 luglio si chiude la ventesima edizione dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, patrocinato dalla Regione Lazio e per il settimo anno sostenuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, grazie al quale la Fipav Lazio ha mantenuto alti gli standard organizzativi dell’evento.

Una conclusione in grande stile, con la spiaggia del Lungomare Harmine di Montalto di Castro (Viterbo) pronta ad ospitare l’evento finale, con 36 coppie in gara che assegnerà gli ambiti titoli regionali 2024.

“E’ stato un tour straordinario – sottolinea il Presidente della Fipav Lazio, Andrea Burlandi – che ha regalato un grande spettacolo ai tanti appassionati di questa stupenda disciplina sportiva. Sembra ieri quando, quasi da pionieri, organizzavamo il campionato sulle spiagge della regione e oggi siamo arrivati alla conclusione della ventesima edizione. Non poteva esserci finale migliore se non a Montalto di Castro che, per la prima volta apre le porte al tour e lo fa assegnando i titoli regionali. Merito, questo, dell’amministrazione comunale che ha voluto fortemente la tappa finale di quest’anno, garantendo un impegno che merita un grande plauso da parte mia e della Fipav Lazio. Un ringraziamento speciale va all’Ics che per il settimo anno ci ha sostenuto consentendoci di organizzare cinque meravigliose tappe”.

“Questo evento non solo rappresenta un’importante competizione sportiva, ma è anche un’occasione unica per promuovere il nostro territorio e le sue bellezze – dice il delegato al turismo di Montalto di Castro, Emanuele Miralli -. La spiaggia del lido sarà attrezzata per accogliere atleti e spettatori, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti. Il nostro impegno è quello di sostenere lo sport in tutte le sue forme, e il beach volley è una disciplina che incarna perfettamente i valori di divertimento, competizione e spirito di squadra. Siamo certi che questo evento attirerà appassionati da tutto il Lazio, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere uno stile di vita sano e attivo. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e invitiamo tutti a partecipare e a godere di due giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Montalto di Castro è pronta ad accogliervi con il calore e l’ospitalità che ci contraddistinguono”.

Saranno due giorni imperdibili per gli amanti del beach volley, perché in gara ci saranno alcuni dei più forti beacher, sia in campo maschile che femminile, chi a caccia della vittoria di tappa, che assegna un montepremi di 1.500 Euro, chi per vincere l’ambito titolo di campione regionale 2024.

Nel torneo maschile sono 20 le coppie iscritte. Per la vittoria di tappa, ovviamente, parte da super favorita la coppia Luca Colaberardino-Davide Borraccino, leader della classifica generale con 446,25 punti e matematicamente certa della vittoria del titolo regionale, in quanto i secondi in classifica, Michele Conrado Veiga Scalera-Diego De Stefano, non ci saranno (De Stefano si è infortunato nella tappa di Latina) e Daniele Tailli, terzo della classifica in coppia con Lorenzo Rossi, si presenta a Montalto di Castro insieme a Marco Veneziano, quindi non otterrà punti per la generale.

Una curiosità che riguarda Luca Colaberardino: per lui, si tratta di un ritorno al successo nel campionato regionale dopo quindici anni, in quanto vinse nel 2009 in coppia con Andrea Lupo.

Nel torneo femminile, 16 coppie al via. Due le coppie favorite della vigilia per la vittoria di tappa e soprattutto per il titolo di campione regionale 2024. Le leader della classifica, ovvero la coppia composta dalla fortissima Giulia Toti, campionessa italiana di beach nel 2019 e 2021, e Alice Pratesi, in testa con 442,50 punti, e la coppia terza in classifica con 322,50 punti composta da Arianna Barboni e Courtney Schwan che ha ben figurato lo scorso week end a Latina.

Tra le coppie da seguire nel weekend, spiccano anche quelle composte da Giulia Antonini-Maurizia Filippo, quarte in classifica, e Alessia Gentili-Claudia Azzuti che occupano il sesto posto.