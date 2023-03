IIS Cardarelli di Tarquinia, la Dirigente Scolastica Laura Piroli e tutto il personale della scuola ricordano Maria Luisa Luccioli

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

A pochi giorni dalla sua scomparsa il Cardarelli vuole ricordare Maria Luisa Luccioli (ATA) . “Maria Luisa ha lavorato per decenni nel nostro istituto con passione e abnegazione – riferiscono dal Cardarelli – La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti noi affranti e addolorati e la sua assenza oggi nella nostra scuola si sente più che mai. Per questo ci rivolgiamo ai familiari porgendo loro le nostre più sentite condoglianze”. “La nostra scuola è una grande famiglia – riferisce la Dirigente scolastica Laura Piroli – e quando viene a mancare uno di noi il dolore è grande. La morte improvvisa di Maria Luisa ci ha sconvolto e la sua assenza all’interno della scuola e nei tanti progetti di cui era partecipe si fa sentire. Crediamo però che tutti coloro che abbiamo amato e stimato, non ci lascino mai completamente, perciò Maria Luisa sarà sempre qui nei nostri cuori e nella sua, nella nostra grande famiglia che è la scuola.