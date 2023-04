Il Basket Pegaso Tarquinia vola a Pesaro: da domani al primo maggio tre team all’Adriatica Cup

Riceviamo e pubblichiamo

45 giocatori per tre squadre under 15, under 13 ed esordienti , oltre 80 genitori al seguito, uno staff tecnico di sei allenatori e uno medico composto da un medico e tre infermieri. Un vero e proprio esodo di tifosi per sostenere il Basket Pegaso sui parquets della Adriatica cup di Pesaro dal 28 Aprile al 1 Maggio.

Si parte venerdì alla volta di Arezzo, prima tappa di questa meravigliosa esperienza sportiva che abbina anche aspetti culturali come la visita alla bellissima città toscana. Da sabato mattina iniziano le eliminatorie che prevederanno un vero e proprio tour de force con tre partite al giorno. Poi a seguire domenica e lunedi finali che si diputeranno presso l’astronave di Pesaro, uno dei più belli impianti d’Italia con oltre 15000 posti a sedere.

C’è già tanto fermento tra i ragazzi e gli allenamenti proseguono a ritmo serrato anche con due sedute giornaliere, perché nessuno vuole fare brutta figura in quella che viene considerata la più importante manifestazione giovanile d’Italia. Oltre trecento squadre parteciperanno alla kermesse, dal mini basket fino agli under 19.

Tarquinia si presenterà al via con tre squadre e potete immaginare lo sforzo tecnico ma soprattutto economico che la grande famiglia del Basket Pegaso ha dovuto affrontare. Per fortuna con l’aiuto di tre grandi amici come l’hotel Civico Zero, Le Grotte di Gregna costruzioni e la ditta Picenum Plast i ragazzi potranno avere anche una bellissima divisa di rappresentanza per così partecipare con eleganza e senza sfigurare, ai sorteggi di venerdì 28 Aprile. Tra le squadre partecipanti anche società di grande storia e blasone come Bologna, Milano, Pesaro, Torino, Trieste, Trento. A rappresentare la nostra provincia oltre a Tarquinia ci saranno i cugini della Blue Star Viterbo.

I ragazzi della under 15 convocati sono Pavanati, Liberati, Cardoni, Agate, Cardinale, Pascucci, Moretti, Feliziani, Colonnelli, Caccetta, Allegrini e Faiola allenati dal duo Fabio Conti e Faiola Gianluigi. La squadra degli under 13 vedrà scendere sul parquet Nuzzi, Amantini, Clementucci, Pedace F., Brughitta, Panarese, Fava, Pedace G., Chimuris, Uwaekwe, Sylaj e Timperi guidati sul campo dal due Gamberini Laura e Piersanti Paola. Gli esordienti invece sotto la guida del duo Ranucci Memmo e Federici Marco avranno nel roster i seguenti giocatori Panfilo, Jacobini, Cardinale, Maltese, Caprini, Goddi, Carmignani, Gatti, Melchiorre, Capitani, Pedace, Cavezzan e Simonelli. Quindi tutto pronto per questa prestigiosa esperienza di sport e di vita, che negli anni passati ha lasciato dei ricordi indelebili come le vittorie del gruppo 2003 e 2004 che per due edizioni hanno dominato e portato Tarquinia sul podio più alto delle categorie aquilotti e under 13.