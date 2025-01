Il Basket Pegaso Vivai Zannoli Tarquinia domina a Cerveteri: ora due match verità consecutivi in casa

Il Basket Pegaso Vivai Zannoli Tarquinia conferma il trend positivo nel proprio girone di Divisione Regionale 2 con una netta vittoria in trasferta contro il RIM Cerveteri. La squadra tarquiniese si è imposta con il punteggio di 55-87, dominando la partita dall’inizio alla fine e mantenendo costantemente il controllo del gioco: un successo che consente al Pegaso di consolidare la prima posizione provvisoria in classifica, confermando il suo ruolo da protagonista nella stagione in corso.

Le parole del ds Gianluigi Cialdi

“Ora ci aspettano due partite casalinghe consecutive – ha dichiarato il direttore sportivo Gianluigi Cialdi – rispettivamente con DBS Roma e Niuppy Basket. Saranno due scontri di vertice nei quali capiremo molto della nostra stagione”. Venerdì 17 gennaio, infatti, il Pegaso ospiterà il DBS Roma, mentre una settimana dopo, il 24 gennaio, a Tarquinia arriva il Niuppy Basket.

Il tabellino

Mangiola 16, Profumo 5, Cimò 15, Galli 6, Sileoni 12, Salzone 25, Fraticelli, Pazzaglia, Bencini 6, Bordi 2, Massi, Olivieri. Coach Crocicchia