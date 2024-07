Il BolsenArte Festival Summer 2024 entra nel vivo con due concerti

Il BolsenArte Festival Summer 2024 entra nel vivo con due imperdibili concerti gratuiti alle 21:30, offrendo un’occasione unica per vivere serate all’insegna della grande musica classica e contemporanea. Il 29 luglio, a Piazza San Rocco, sarà la volta dell’Ensemble Franci, diretta dalla violista di fama internazionale Margherita Di Giovanni. Questo gruppo di giovani musicisti, vincitori di prestigiosi concorsi, proporrà due capolavori del repertorio cameristico classico: il Quintetto in la maggiore K. 581 “Stadler” di Wolfgang Amadeus Mozart e l’Ottetto in mi bemolle maggiore per archi, op. 20 (MWV R20) di Felix Mendelssohn.

Concerti Gratuiti: Ensemble Franci e Pentaphon Brass Ensemble

Il 30 luglio, a Piazza dell’Orologio, il festival continuerà con il Pentaphon Brass Ensemble. Questo gruppo nasce dall’incontro di musicisti con diverse esperienze artistiche e ha l’obiettivo di promuovere sia la musica originale per ottoni che le trascrizioni fatte dagli stessi membri, spaziando dal rinascimento al pop. Pentaphon Brass Ensemble ha una lunga collaborazione con la Cappella Musicale Pontificia Sistina e vanta una produzione discografica con la Kelidon Edizioni Italia, iniziata in occasione del Giubileo del 2000. Ogni componente del gruppo ha anni di esperienza con orchestre e gruppi strumentali tra i più importanti del panorama italiano.

Sostegno e Collaborazioni per un Festival di Eccellenza

Il BolsenArte Summer Music Festival 2024 è reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio della Regione Lazio, dell’associazione culturale Europa Musica, del FUS – MIC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. La direzione artistica del festival è affidata al maestro Francesco Traversi. Per tutte le informazioni e per qualsiasi necessità, è possibile contattare il numero 0761 799923 o scrivere all’email ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it. Non perdete l’occasione di immergervi in queste serate di musica e cultura, sotto il cielo stellato di Bolsena!