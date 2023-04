Il Cardarelli di Tarquinia mette in scena la vita delle donne etrusche

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Il prossimo 14 aprile presso la Necropoli Etrusca di Tarquinia si svolgerà l’evento finale del PCTO (Alternanza scuola lavoro) “La Donna etrusca attraverso i dipinti delle tombe”, attività che ha visto impegnati gli studenti delle classi terze dell’indirizzo Turistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. Attraverso lezioni in aula e in situ condotte dalla guida turistica Claudia Moroni, gli allievi hanno potuto percorrere un affascinante viaggio attraverso l’arte etrusca, scoprendo una donna libera, emancipata e raffinata che gradiva i piaceri mondani, amava acconciarsi e abbigliarsi con cura ed era libera di muoversi e viaggiare in autonomia, partecipava a eventi pubblici e frequentava banchetti.

Insieme al lavoro creativo dei registi Catia Manganelli e Federico Romagnoli si è voluto dunque riportare in vita queste figure, per raccontare le loro storie attraverso la propria voce, interpretata dai ragazzi coinvolti nel progetto.

L’evento, coordinato dalle professoresse Carmelina Pace e Manuela Paganelli, consisterà nella teatralizzazione in costume di alcune scenette con altre donne e uomini dell’epoca e avrà luogo durante la visita guidata nella necropoli alle ore 16 di venerdì 14 aprile. Il pubblico sarà coinvolto in storie e vicende antiche al centro delle quali la donna etrusca avrà un ruolo di primo piano. Gli organizzatori e la scuola intendono infine ringraziare il Parco Archeologico che ha collaborato attivamente e messo a disposizione i propri spazi per la rappresentazione.