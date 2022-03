Il ciclismo di Tarquinia tra passato e futuro: intitolata la sezione della Polisportiva alla memoria di Pietro Anzellini

Riceviamo dal Consiglio Direttivo della ASD Polisportiva Tarquinia Sezione Ciclismo “Pietro Anzellini” e pubblichiamo

In seguito alla inaspettata scomparsa di Pietro Anzellini, storico Presidente della ASD “Polisportiva Tarquinia sezione Ciclismo”, l’Associazione ci tiene ad informare la cittadinanza che sta muovendo i suoi primi passi per non disperdere la pluridecennale e pesantissima storia e memoria sportiva tarquiniese lasciata dall’amatissimo Pietro.

In data 9 dicembre 2021 l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione ha eletto i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, per il quadriennio 2021-2024: Anzellini Angelo, Anzellini Massimo, Buzzi Lucio, Conversini Daniele, Leoncelli Armando, Marchetti Marco, Pancotti Augusto.

I quali, in una seduta successiva, hanno provveduto all’assegnazione delle cariche interne:

• Presidente Leoncelli Armando

• Vice Presidente Conversini Daniele

• Segretario Pancotti Augusto

• Tesoriere Anzellini Angelo

• Consigliere Anzellini Massimo (in seguito nominato Presidente Onorario)

• Consigliere Buzzi Lucio

• Consigliere Marchetti Marco

Il primo provvedimento del Consiglio, nella successiva seduta del 4 gennaio 2022, è stato di intitolare la Sezione alla memoria di Pietro Anzellini.

Obiettivi immediati del nuovo Consiglio:

• Lancio del tesseramento per l’anno 2022 degli Associati Agonisti, non Agonisti e Sostenitori per agevolare l’incremento delle presenze all’interno della sezione (ovvero portare gli associati a tre cifre);

• Programma annuale delle attività agonistiche con le seguenti GARE per l’anno in corso:

• “TROFEO ANGELO JACOPUCCI” categoria allievi, da valutare ed inserire nel programma con “ASD Organizzazione Ciclismo Giovanile” per il mese di aprile/maggio;

• “GIOVANISSIMI SPRINT” (mese di giugno) per ragazzi da 7 a 12 anni da svolgersi sabato 18 giugno o domenica 19 giugno nel quartiere “Olivo”;

• “GIOVANISSIMI SPRINT” (mese di luglio) per ragazzi da 7 a 12 anni da svolgersi sabato 16 luglio o domenica 17 luglio nel quartiere “Olivo”;

• “COPPA CIMORONI I° MEMORIAL PIETRO ANZELLINI” (mese di settembre) categoria giovanissimi per ragazzi da 7 a 12 anni da svolgersi domenica 4 settembre con “ASD Organizzazione Ciclismo Giovanile” al Lido di Tarquinia.

• Ripristino della Pista Ciclabile del vecchio campo sportivo, grazie soprattutto al fattivo impegno dell’Amministrazione Comunale (fiduciosi dell’intitolazione a nome di Pietro Anzellini), in modo tale da agevolare l’avvicinamento e le iscrizioni dei giovanissimi, e non solo, alla pratica sportiva ed agonistica del ciclismo.

Quanto espresso in questa sintetica comunicazione non è altro che un primo doveroso contributo per la continuità della vita della Sezione, in particolare alla memoria dello “Zio Pietro” (come tanti affettuosamente lo consideravano), quale ringraziamento per i suoi numerosi decenni di attività prima sportiva e poi dirigenziale svolta che lo hanno portato ad essere considerato il simbolo del ciclismo (e forse anche dello sport) della nostra città.