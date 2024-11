Il cinismo premia il Dopolavoro Football Club: 2-0 alla Maremmana

Il Dopolavoro Football Club palleggia, la Maremmana spreca: alla fine la spunta il cinismo dei padroni di casa che nella ripresa chiudono un 2 a 0 firmato Bastianelli ed Esposito. Ma pesano le numerose occasioni, alcune incredibili, fallite dagli ospiti nel corso dei novanta minuti.

La Maremmana spreca, il Dopolavoro capitalizza

Il canovaccio del match è chiaro sin dall’inizio: più indirizzato al controllo paziente l’approccio dei padroni di casa, più legati a strappi e individualità i montaltesi. E almeno nella prima frazione paiono avere la meglio questi ultimi: Franceschi, infatti, potrebbe sbloccare il match in più occasioni – da una ribattuta sulla riga a un palo – e Rosati si vede annullare un gol su azione d’angolo che lascia più che perplessi gli ospiti, oltre a un colpo di testa alto di poco e a una conclusione a botta sicura di Arcorace che però non trova la porta.

Il vantaggio del Dopolavoro cambia il match

Le imprecisioni vengono punite quasi alla metà della ripresa, quando la Maremmana subisce di nuovo da calcio d’angolo: a siglare il vantaggio civitavecchiese è Bastianelli. Il risultato non è solo l’uno a zero, ma anche un colpo deciso al morale ospite. I ragazzi di Alessandrini perdono mordente e l’ago della bilancia pende verso Civitavecchia, con i padroni di casa che legittimano i tre punti con Esposito in contropiede.

Brusca frenata per la Maremmana, che non perdeva dalla prima di campionato e che è chiamata a ritrovare presto gol e punti: domenica prossima al Martelli arriva il San Lorenzo Nuovo.

Il tabellino

DFC – MAREMMANA 2-0

Reti: Bastianelli 18’ st; Esposito 43’ st

DFC: D’Archivio, Fabbri, De Vittoris, Gibaldo, De Felici, Iacomelli, Pietranera (dal 29’ st Leardini), Bencini (dal 39’ st Romano), Bastianelli (dal 48’ st Bordi), Esposito (dal 48’ st Celestini), Vitelli (dal 16’ st Agostini). A disp: Di Marco, Barzellotti, Marini, Rapaccioni. A disp: Onorati

MAREMMANA: Rosciani, Suriano, Galimberti (dal 34’ st Ceci), Ciurluini, Bordi (dal 36’ st Piccini), Arcorace, Chiaranda G. (dal 33’ st Consoli), Chiaranda M., Rosati, Franceschi, Gasperini (dal 14’ st Forieri). A disp: Venanzi, Cristofori, De Luca, Fabi, Pera. All: Alessandrini

Arbitro: Mariani di Viterbo

Ammoniti: De Felici, Bencini, Bastianelli, Vitelli (DLF); Ciurluini, Arcorace (M)