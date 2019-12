Il disastroso Natale di Tarquinia Lido: una nuova mareggiata mette in ginocchio le strutture – FOTO e VIDEO

Una nuova, violenta mareggiata – dopo quella già straordinaria di novembre – sta di nuovo mettendo in ginocchio le strutture balneari tarquiniesi.

E divampa di nuovo la polemica sulle barriere di sabbia quest’anno non consentite. “Come Federbalneari ho scritto al sindaco Giulivi – racconta Marco Marzi, dello stabilimento balneare La Pineta, coordinatore locale di Federbalneari – chiedendo un incontro per parlare di possibili interventi da adottare in somma urgenza, anche in deroga alle direttive regionali. Il rischio è che, oltre ai danni subiti, anche la stagione prossima sia già compromessa, così come gran parte della spiaggia. Non abbiamo ricevuto nemmeno una risposta, ci sentiamo del tutto abbandonati”.

“Si tratta di un danno enorme – le parole di Gino Stella dal Riva Blues – anche all’immagine della città. Ci si chiede di destagionalizzare, poi ci lasciano alla mercé del tempo: e chi aveva pensato di passare il Natale da noi, ora dobbiamo mandarlo via”.