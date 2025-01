Il Dixieland di Michael Supnick protagonista al BolsenArte Winter Edition

Evento musicale gratuito il 18 gennaio, alle ore 18, al piccolo teatro Cavour di Bolsena: nell’ambito del BolsenArte Winter Edition, la città lacustre ospiterà il jazzista Michael Supnick, uno dei maggiori interpreti del Dixieland. Il concerto offrirà al pubblico un’immersione nelle atmosfere del jazz tradizionale, ispirandosi al repertorio delle orchestre di New Orleans dei primi del Novecento, come quella di Buddy Bolden.

Le origini del Dixieland e il suo repertorio

Il Dixieland, nato dalle celebri “street parade” di New Orleans, rappresenta una delle espressioni più vivaci della tradizione jazzistica, con parate musicali accompagnavano eventi pubblici come il Mardì Gras, matrimoni e manifestazioni, utilizzando strumenti come cornetta, trombone e clarinetto per la melodia, supportati da una sezione ritmica composta da contrabbasso, banjo e batteria. Il gruppo di Michael Supnick si rifà a questa tradizione, offrendo un dialogo musicale dinamico e coinvolgente che rievoca lo spirito delle orchestre storiche.

Un artista di spicco per un’edizione speciale

Michael Supnick, noto per collaborazioni con artisti come Renzo Arbore e Marcello Rosa, è un nome di rilievo nel panorama jazzistico. Con il suo gruppo “Supnick Swing” ha partecipato a festival come Umbria Jazz e diretto eventi come lo “Swing Marathon” in Albania. L’edizione invernale del BolsenArte, organizzata dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi, rappresenta quindi un’occasione unica per ascoltare dal vivo un interprete di fama internazionale.

Michael Supnick al BolsenArte Winter Edition