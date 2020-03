Il Gip di Civitavecchia archivia il procedimento nei confronti di nove carabinieri di Montalto di Castro

Il Gip di Civitavecchia, Dott. Coniglio, con l’ordinanza del 9 marzo 2020, ha emesso la parola fine con decreto di archiviazione nel procedimento che vedeva coinvolti nove carabinieri appartenenti alla stazione di Montalto di Castro. La vicenda trae origine da diverse querele sporte da un privato cittadino che accusava i militari di falsi e omissioni inerenti lo svolgimento del loro servizio.

Il gip ha completamente accolto la tesi difensiva dei Carabinieri, rappresentati dall’Avv. Pier Salvatore Maruccio e dall’Avv. Claudia Trippanera, definendo insussistenti tutte le accuse mosse ai militari e, anzi, rimettendo alla procura della Repubblica di Civitavecchia gli atti per valutare la configurabilità del reato di calunnia nei confronti della persona che aveva accusato i carabinieri.

“La soddisfazione del difensore, in situazioni di questo genere – dichiarano Pier Salvatore Maruccio e Claudia Trippanera – ove sono chiamati in causa indebitamente rappresentanti delle Istituzioni, è quella di vedere ancora una volta confermata la piena affidabilità delle stesse, nostro irrinunciabile punto di riferimento. Il richiamo alla verifica della sussistenza del reato di calunnia in capo alla persona che aveva denunciato i militari è forte e ci attendiamo la conseguente presa d’atto della procura di Civitavecchia. In tal senso, nell’accompagnare i nostri assistiti in questa paradossale vicenda, vigileremo attentamente a che i loro diritti siano ulteriormente e compitamente rispettati”.