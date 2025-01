“Il guaritore”: l’opera diretta da Riccardo de Torrebruna in scena al Teatro Comunale di Tarquinia

Ancora un appuntamento per gli appassionati di teatro al “Rossella Falk” di Tarquinia, dove sabato primo febbraio alle ore 18 andrà in scena lo spettacolo Il guaritore, liberamente ispirato a Faith Healer di Brian Friel. La traduzione è a cura di Carla De Petris, mentre la regia è firmata da Riccardo de Torrebruna, che sarà anche in scena insieme a Emilio Dino Conti e Angela Sajeva. L’opera, considerata uno dei capolavori del teatro contemporaneo, si presenta come un thriller psicologico che approfondisce le dinamiche tra i tre protagonisti, trasformando i monologhi originali in un dialogo intenso e carico di tensione.

Un dramma tra fede e scetticismo

Al centro della narrazione vi sono Frank, un guaritore dal potere incostante, la sua compagna Grace e il suo impresario Teddy. Le loro storie si intrecciano tra ricordi e contraddizioni, ripercorrendo anni di viaggi nei villaggi del Galles e della Scozia, dove Frank prometteva sollievo dalla sofferenza. Il ritorno in Irlanda segna l’epilogo della vicenda, in un crescendo emotivo che mette in discussione la realtà dei fatti e la percezione dei personaggi. L’opera originale, inserita dal quotidiano The Independent tra le 40 migliori opere teatrali di sempre, torna sulle scene italiane dopo oltre 35 anni.

Informazioni e biglietti

Lo spettacolo Il guaritore è sostenuto dall’Ambasciata d’Irlanda e dal Teatro di Dioniso, con la collaborazione di Chiara Frigo. Riccardo de Torrebruna, attore e autore teatrale, ha lavorato per cinema, teatro e televisione, affermandosi anche come sceneggiatore e romanziere. I biglietti sono disponibili presso l’infopoint della Barriera San Giusto (tel. 0766 849 282), in prevendita online al link eventi.archeoares.it o al botteghino del teatro a partire dalle ore 16 del giorno dello spettacolo.

“Il guaritore”

Data e ora: Sabato 1° febbraio 2025, ore 18:00

Luogo: Teatro Comunale “Rossella Falk”, Tarquinia

Biglietti: