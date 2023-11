Il Lions Club di Tarquinia e l’ Istituto V. Cardarelli insieme contro la violenza sulle donne

Riceviamo dal Lions Club di Tarquinia e pubblichiamo

Si rafforza la collaborazione del Lions Club di Tarquinia con l’Ist. V. Cardarelli , dopo la condivisione negli anni di tanti altre importanti iniziative. I rappresentanti di Istituto, neoeletti, hanno dimostrato una grande sensibilità coinvolgendo il Lions Club di Tarquinia nell’assemblea di Istituto che si è svolta presso la sala del Camping Tuscia lo scorso martedi mattina, per affrontare insieme il tema della violenza di genere, argomento ancora più sentito in questi ultimi giorni dato l’atto di violenza perpetrato nei confronti della giovane Giulia proprio a ridosso della giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza delle donne.

Dopo i saluti della Dirigente Dr. Laura Piroli e un suo sentito messaggio agli studenti su un tema di così tragica attualità, l’assemblea si è aperta con la lettura da parte dei rappresentanti di poesie e brani molto significativi riguardanti il recente e tragico episodio di femminicidio.

Gli interventi prima della Dott. Laura Voccia, Presidente del Club ed in seguito dell’Avv. Cinzia Rossi, della psicologa Dr. Graziella Menci e dell’Avv. Paolo Pirani, noto penalista, hanno destato un grande interesse tra gli studenti che hanno seguito con attenzione l’esposizione dei temi e i filmati che li accompagnavano.

Gli argomenti trattati hanno spaziato dalla sensibilizzazione sui vari tipi di violenza , a come cogliere i segnali di un amore “tossico” e all’importanza di chiedere aiuto e denunciare ,sviluppati dalla Dott.ssa Laura Voccia , al conoscere la violenza dal punto di vista economico-finanziario discutendo anche sui diritti negati alle donne e quelli riconosciuti dalla Costituzione grazie all’interessante intervento dell’Avv. Cinzia Rossi . Estremamente graditi l’interazione con gli studenti messa in atto dalla Dr. Graziella Menci attraverso un significativo filmato per trattare dei percorsi di ricerca- azione sulla parità di genere e dell’educazione all’affettività ed il carismatico intervento dell’Avv. Paolo Pirani che ha letteralmente rapito l’attenzione degli studenti ,sulle conseguenze penali di alcune azioni eseguite spesso con superficialità, degli atti persecutori e portando alla loro conoscenza alcune storie di violenza realmente accadute.

Alle ore 11 l’assemblea degli studenti si è raccolta in un commosso e rigoroso silenzio per onorare la povera Giulia vittima di atroce violenza.

“Sicuramente una mattinata dai toni intensi e forti-riferisce la Dott. Laura Voccia- data la complessità dei temi trattati e la toccante storia di femminicidio; speriamo di aver trasmesso agli studenti qualche fondamentale messaggio che rimanga nell’ animo come bagaglio di vita per ciascuno di loro e li aiuti nel loro percorso di crescita a riconoscere quei segnali che possono essere pericolosi e sfociare in atroci violenze. Ringrazio i rappresentanti d’Istituto e la Dirigente Piroli per averci accolti nella loro Scuola , sempre aperta a trattare temi di fondamentale importanza come quello sulla violenza di genere e per averci permesso di portare il nostro contributo professionale e di conoscenze, a favore di tanti giovani.”