Il lunedì delle lingue: data straordinaria al Bistrot Caffeina per i café des langues

L’offerta dei café des langues a Bistrot Caffeina quadruplica con una data speciale: lunedì 27 gennaio alle ore 18 saranno quattro i tavoli di lingua attivati a Bistrot Caffeina. Chiunque volesse, anche senza preparazione specifica, vivere un momento per esercitarsi, imparare, praticare una lingua straniera, troverà a via Cavour dei preparati e divertenti tutor che, fra un aperitivo e una chiacchierata, consentiranno a chiunque di lavorare sul proprio livello linguistico. Eccezionalmente per lunedì 27 torneranno i tavoli di inglese e francese, ormai una presenza fissa a via Cavour; il tavolo di tedesco con il gruppo di Stammtisch Viterbo e l’offerta tutta nuova del tavolo di spagnolo. L’ingresso e la partecipazione ai tavoli di lingua è completamente gratuita!

Per informazioni e segnalazioni di presenza è sufficiente contattare il Bistrot Caffeina scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook.