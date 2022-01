“Il mare d’inverno”: domenica 30 gennaio a Tarquinia la pulizia della spiaggia di Pian di Spille

Riceviamo da Fare Verde e pubblichiamo

Si svolgerà, anche a Tarquinia, domenica 30 gennaio 2022, la trentunesima edizione della manifestazione nazionale “Il Mare d’Inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde.

Domenica mattina i volontari e i cittadini puliranno la spiaggia in località “Pian di Spille – Spinicci”. L’appuntamento è alle ore 9.30, al Km 4,500 della strada provinciale Litoranea, con ingresso dall’agriturismo “Podere Giulio”. Per maggiori informazioni: fareverdetarquinia@gmail.com; 392.9772536.

Durante la manifestazione saranno rispettate le norme anti-covid. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lazio e del Contratto del Fiume Marta e del Lago di Bolsena “Acque Etrusche”.

“Da trentuno anni, l’ultima domenica di gennaio, scendiamo in spiaggia per difendere il mare e gli arenili italiani – dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde – l’invasione della plastica e l’erosione marina sono i mali principali che affliggono la costa laziale.

Sul litorale tarquiniese, l’immondizia portata dalle mareggiate o abbandonata in estate dai bagnanti, invade anche le spiagge meno frequentate. Il problema erosione è particolarmente evidente anche nel tratto di litorale a nord di Tarquinia.”

“Servono interventi risolutivi da concordare tra Regione, Provincia e Comuni costieri – dichiara Manuel Catini di Fare Verde Tarquinia – l’anno scorso il consiglio provinciale approvò l’istituzione di una cabina di regia sui temi ambientali e della costa. Che fine ha fatto questo strumento di coordinamento? Fare Verde è a disposizione per dare il proprio contributo anche in quella sede. Le nostre spiagge sono in pericolo, non si può più attendere.”