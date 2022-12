Il Natale a Pitigliano inizia l’8 dicembre con i canti sotto l’albero e accensione delle luminarie

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Con i canti sotto l’albero e l’accensione delle luminarie, a partire dall’8 dicembre, a Pitigliano entra nel vivo il clima natalizio che accompagnerà il paese nelle prossime settimane, con tante belle iniziative. Alle ore 18, si accenderanno le luci dell’albero in piazza e il “coroATempo” insieme a “Le voci ardenti”, diretti dalla maestra Georgia Iaconetti, intoneranno i canti natalizi, oltre ad altre melodie del repertorio.

“Vogliamo far vivere a residenti e turisti la magia del Natale, resa ancora più speciale dal contesto ambientale unico del borgo di Pitigliano. – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo –Le festività natalizie sono un momento importante di condivisione per rinsaldare i legami della comunità e riaffermare l’identità del territorio. Questo abbiamo cercato di fare con un calendario che unisce tradizione, sacralità e momenti di svago. C’è grande attesa per Winter Wine, la festa delle cantine aperte, in programma il 10 dicembre. Quest’anno porteremo in piazza il 25 dicembre anche una festa tipicamente ebraica, Hanukkàh, Festa ebraica delle luci. E poi ci saranno ben quattro repliche del Presepe vivente con i figuranti che accoglieranno i visitatori nel percorso che va dalla Selciata alla Porta di Sovana, nei giorni 26 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio. Grande attesa anche per i festeggiamenti del Capodanno, il 31 dicembre, in piazza della Repubblica. Insomma, tante occasioni per stare insieme e vivere un sereno Natale. Ringrazio la pro loco e tutti i volontari delle associazioni che collaborano agli eventi.”

Ma ecco il programma:

8 dicembre, ore 18, in piazza Garibaldi: canti sotto l’albero, accensione delle luminarie nel centro storico e dell’albero di Natale con la partecipazione del “coroATempo” e “le voci ardenti” diretti dalla maestra Georgia Iaconetti.

10 dicembre, dalle ore 18, nel centro storico di Pitigliano “Winter Wine, il vino d’inverno” (Vendita del kit di degustazione in vicolo Gaeta), visita delle cantine e degustazione di vino, musica e artisti circensi del gruppo Mantica. Alle 21 chiusura delle cantine e alle 21 e 30 in piazza San Gregorio concerto di Vincenzo Bencini. Assaggio di vini e caldarroste.

12 dicembre, alle 16 e 30, alla Biblioteca comunale F. Zuccarelli incontro dibattito “Maremma in fez” a cura di Franco Dominici

17 dicembre, alle 15 e 30, apre la “Casa di Babbo Natale” nei locali degli ex Granai, che sarà poi punto di incontro per i bambini, con diverse attività durante il periodo delle festività. Alle ore 21 all’Auditorium Valerio Bucciotti Tema di Natale”, serata musicale, con i cori delle scuole medie di Pitigliano Sorano e Castell’Azzara diretti dalla maestra Georgia Iaconetti, con la Route 74, Fabio Morganti, Quartetto vocale Accademia musicale Pitigliano e la DeCauntBend. Presenta Paolo Mastracca, con la partecipazione de “La casa di Hilde”. La serata è organizzata dalla Polisportiva San Rocco di Pitigliano, con il patrocinio di Banca Tema e Tema Vita.

18 dicembre, alle ore 18, in Santa Maria Assunta è in programma la Messa di auguri celebrata dal Vescovo.

19 dicembre, alle 18, alla Biblioteca comunale Zuccarelli, Reading musicale “Bianciardi Kansas City” a cura di AnimaScenica

20 dicembre, alle ore 17, alla Biblioteca comunale F. Zuccarelli lettura animata, laboratorio creativo per bambini.

24 dicembre Messa di Mezzanotte in Cattedrale, solenne Santa Messa del Natale

25 dicembre Santa Messa alle 8 e 30 e alle 11 e 30 nella chiesa Santa Maria Assunta; e alle 17 in Cattedrale. Alle ore 16 e 15, in piazza Garibaldi, Hanukkàh, Festa ebraica delle luci con accensione nella piazza del candelabro (Chanukkià). In caso di maltempo l’evento si terrà inSinagoga.

Presepe vivente: 26 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio, dalle ore 16 alle 20, con partenza dalla selciata (Scalette dei lavatori) e arrivo all’antica porta di Sovana. I visitatori potranno interagire con i figuranti lungo tutto il percorso.

31 dicembre, alle 23 e 30, in piazza della Repubblica, concerto di Capodanno. Sul palco “I Divina” e a seguire “Kikko Dj”

5 gennaio, alle 10 e 30, nel Foyer del Teatro Salvini, incontro con il dottor Stefano Farinelli sul tema “Geositi, natura ed alimentazione”. Evento divulgativo a tema geologico enogastronomico con visita a due cantine scavate nel tufo del centro storico.