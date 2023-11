Il nome di Tarquinia ancora in Guida Michelin: per Namo la conferma nella sezione Bib Gourmand

Una splendida conferma: anche per il 2024 il nome di Tarquinia sarà sulla Guida Michelin, iconica pubblicazione annuale dedicata al turismo e alla gastronomia: merito, ancora una volta, di Namo Ristobottega, che per il terzo anno consecutivo celebra il suo inserimento nel prestigioso volume.

Come già avvenuto lo scorso anno, per gli chef Tiziana Favi e Hassan Ismail Jaafar e la sua brigata arriva anche un premio speciale, con la Guida rossa che ribadisce l’inserimento di Namo nella selezione Bib Gourmand, quella che indica i ristoranti che propongono il miglior rapporto tra qualità del menu proposto e prezzo.

Cosa dice la guida di Namo?

Con i 29 aggiunti in questa edizione, sono in totale ora 257 i ristoranti Bib Gourmand in Italia, realtà che – come spiega la Michelin stessa nell’articolo che annuncia i nuovi ingressi – “stanno particolarmente a cuore agli ispettori della Guida e sono particolarmente apprezzati dagli utenti, che cercano indirizzi pregevoli ed economici, senza scendere a compromessi sulla qualità del cibo e dei prodotti offerti”.

Parlando di Namo, in particolare, la Guida parla di un “piccolissimo, semplice locale appena fuori le mura e a poco più di un kilometro dalla splendida necropoli di Monterozzi, Patrimonio dell’Umanità Unesco. La chef Tiziana Favi omaggia il territorio viterbese con un fantasioso utilizzo dei suoi ingredienti stagionali (verdure in primis), in piatti leggeri e gustosi. Il dehors apre lo sguardo sino alla costa”.

“Riconoscimento frutto del lavoro di brigata”

“Un riconoscimento che ci dà enorme piacere e un grande entusiasmo, – le parole di chef Tiziana – rinnovandoci il desiderio di essere all’altezza dell’attesa di chi viene a visitarci. Un risultato che, come sempre, è il frutto del gioco di squadra e figlio del lavoro di arricchimento e costante ricerca di idee e sapori che condivido con Hassan: confrontandoci assieme, mettendo assieme anche provenienze culturali e gastronomiche diverse, ci troviamo a seguire strade di scoperta e ricerca che si sposano con i prodotti del territorio in modo così sorprendente che spesso stupisce anche noi!”.

Da anni Cuochi dell’Alleanza Slow Food, Tiziana e Hassan e lo staff di Namo sono ormai da anni riferimento sul territorio, anche in tema di valorizzazione della tipicità, promozione dei presidi e attenzione alla lotta allo spreco. Una realtà spesso raccontata anche in TV, con Tiziana frequentemente ospite di Sveva Sagramola a Geo, su Rai 3.