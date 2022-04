Il Pattugliatore d’altura CP 941 “Diciotti” della Guardia Costiera in sosta a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

In concomitanza con le celebrazioni nazionali della “Giornata del Mare e della cultura marinara”, previste svolgersi a Civitavecchia lunedì 11 aprile, a partire dalle ore 11.00, presso il Terminal crocieristico “A. Vespucci”, la Nave della Guardia Costiera CP 941 “Diciotti” effettuerà una sosta nel porto di Civitavecchia nelle giornate del 11 e 12 aprile.

Trattasi di un’unità multiruolo della classe Dattilo, tipo OPV (Off-shore Patrol Vessel) da 90 mt., in grado di incrementare notevolmente le capacità operative del Corpo nelle missioni d’altura a lungo raggio offrendo una piattaforma in grado di effettuare il coordinamento di mezzi aeronavali in missioni complesse nonché di dare supporto logistico in attività di protezione civile.

Costruita presso i Cantieri Navali Fincantieri di Castellammare di Stabia, ha un equipaggio di 41 persone con una autonomia di 4000 miglia. Equipaggiata con un nuovo impianto propulsivo di tipo diesel – elettrico, l’unità è in grado di effettuare attività di vigilanza prolungate a bassi regimi, con conseguente incremento dell’autonomia fino 6.500 miglia circa.

Nel concetto di campo operativo allargato, la nave è in grado di svolgere le seguenti tipologie di missioni: