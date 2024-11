“Il pianoforte di Sandra Landini al Beethoven Festival Sutri”

Domenica 24 novembre alle ore 18, a Palazzo Doebbing di Sutri, si terrà il terzo appuntamento della XXIII edizione del Beethoven Festival Sutri con un recital pianoforte di Sandra Landini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il festival, che quest’anno rende omaggio al pittore e scultore Alessio Paternesi, è organizzato dagli Amici della Musica di Sutri, in collaborazione con il Comune di Sutri e Archeoares, e sostenuto dalla Regione Lazio, Banca Lazio Nord e Agenzia Funebre Fabrizi.

Un viaggio nella musica delle compositrici e dei grandi maestri

Il programma del recital proposto da Sandra Landini è un viaggio emozionante attraverso la musica delle compositrici e dei grandi maestri romantici. Il concerto prevede l’esecuzione di brani del ciclo Das Jahr di Fanny Mendelssohn, la Sonata Fantasia op.57 e i Pezzi fantastici op.17 di Dora Pejacevic, una delle più importanti compositrici croate. Inoltre, la Landini eseguirà alcuni dei brani più celebri di Fryderyk Chopin, come lo Scherzo in si bemolle minore op.31 n.2, e di Franz Liszt, tra cui la Canzone del Gondoliere dall’opera “Otello” di Rossini e la Tarantella. Un omaggio alla figura femminile nella musica e alla tradizione romantica.

Una carriera straordinaria e una musica da scoprire

Sandra Landini è un’artista di fama internazionale che ha tenuto recital in tutta Europa e oltre, esibendosi in luoghi prestigiosi come il Gasteig di Monaco, il Festival Grieg di Bergen e la Fondation Pierre Gianadda a Martigny. Ha suonato anche negli Stati Uniti e in Canada, in prestigiosi teatri e per importanti festival musicali. La sua carriera include anche collaborazioni con orchestre di grande rilievo come l’Orchestra Filarmonica di Stato di Romania e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. La Landini ha pubblicato un CD per Phoenix Classics dedicato a Chopin e autori russi, consolidando la sua posizione di interprete di grande talento. Attualmente, è docente di pianoforte al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia.

Per maggiori informazioni sul festival e per acquistare i biglietti, visita il sito ufficiale del Beethoven Festival Sutri www.beethovenfestivalsutri.com.

SANDRA LANDINI pianoforte

Fanny MENDELSSOHN October, September

Dora PEJAČEVIĆ Sonata fantasia op.57

Fryderyk CHOPIN Scherzo in si bemolle minore op.31 n.2

Dora PEJAČEVIĆ Pezzi Fantastici Op.17

Franz LISZT Canzone sulla canzone del Gondoliere dell’opera “Otello” di Rossini.

Franz LISZT Tarantella